Le Monde: перед визитом Борреля Европа стоит между санкциями и диалогом с Москвой

Глава европейской дипломатии прибывает в Россию на переговоры, но сама Европа по российскому вопросу далека от единства, пишет Le Monde. Некоторые страны выступают за жёсткую политику по отношению к Москве, другие — за компромисс. Так что, с одной стороны, Европа грозит России санкциями, а с другой — продолжает строить «Северный поток — 2».

В четверг начнётся визит в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Его результаты сложно предсказать, пишет Le Monde. Это будет первый визит в Россию главы европейской дипломатии с 2017 года, и проходит он на фоне задержания Алексея Навального, которое Боррель назвал недопустимым.

«Отношения с Россией не могут сводиться к случаю Навального», — говорят в окружении Борреля. Он сам говорил, что едет в Россию, чтобы выразить позицию Европы по правам человека. В рамках визита у него запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Боррель запрашивал и встречу с Навальным, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такой шаг глупым.

Эта поездка поможет в подготовке саммита глав государств и правительств Европейского союза, который запланирован на март. Так, лидеры там как раз собираются обсудить «стратегические отношения» с Москвой и, возможно, дополнительные санкции в её адрес. Впрочем, помимо санкций, которые Европа всё вводит против России после присоединения Крыма, эти стратегические отношения заключаются и в том, что они могут вести сотрудничество по ряду вопросов от нераспространения ядерного оружия до Сирии и Украины. Но по-настоящему их взгляды сходятся лишь по вопросу иранского атома, к решению которого они надеются привлечь США.

«Санкции и диалог» — такой будет «мантра» дипломатии Брюсселя, считает автор статьи. Боррелю нужно не только шаг за шагом избежать краха, но и попытаться договориться с тремя лагерями европейских стран.

Первый лагерь состоит из стран, которые выступают за разумный компромисс с российскими властями. Сюда входят Италия, Греция, Австрия, Словения, Венгрия. Другая группа, наоборот, выступает за то, чтобы придерживаться в отношениях с Кремлём «жёсткой» линии. Это Польша и страны Прибалтики. Они даже задаются вопросом, стоит ли Боррелю ехать в Россию. Так, по словам эстонского дипломата, Европа разделена между принципами и меркантильными интересами.

Наконец, Франция и Германия воплощают собой третью группу, далёкую от единства. Париж делал ставку на особый стратегический диалог с Москвой, но он был омрачён и историей с Навальным, и участием России в разного рода конфликтах. Германия, наоборот, на словах жёстко критикует Россию, но из «Северного потока — 2» не выходит.

Официально европейская позиция основывается на плане из 5 пунктов, составленном в 2016 году. Туда входит осуществление Минских соглашений по Украине, углубление партнёрства с соседями России, усиление европейской устойчивости в вопросах энергетики, дезинформации и гибридных угроз, избирательное сотрудничество с Москвой в международных вопросах, активная поддержка российского гражданского общества. Как отмечают эксперты, результаты такой политики пока весьма расплывчатые.

Несмотря на все действия России, которые вызывают недовольство у Европы, для неё коммерческие и энергетические вопросы имеют первостепенное значение, отмечает собеседник автора статьи из дипломатических кругов. По его словам, Путин не видит в Европе серьёзного противника, Евросоюзу не хватает уверенности, воображения и лидерства.

Так что ЕС ещё долго может держаться на уровне словесных обвинений и санкций против российских чиновников. «Политика Европы в отношении России просто неадекватна, неприемлема. Санкции неэффективны и способствуют Путину во внутриполитическом плане», — заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст. По его словам, учитывая российские ракеты у польских границ и «Северный поток — 2», Кремль может давить на разногласия европейцев.

Многие в Европе выступают за более точечный, скоординированный, конкретный подход, в рамках которого можно было бы действовать по конкретным вопросам: коррупции, отмыванию денег, сомнительным инвестициям русских в ЕС, дезинформации и гибридным угрозам. При этом одновременно заниматься либерализацией виз, чтобы дать возможность российскому гражданскому обществу свободнее высказываться, пишет Le Monde.