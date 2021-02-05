Боррель: для Европы пришло время говорить с Россией

ЕС и Россия видят друг в друге соперников, а не партнёров, но это необходимо изменить, считает уполномоченный Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. В своей статье для Frankfurter Allgemeine он настаивает на том, что пришло время для настоящего диалога с Россией, подразумевающего поиск общих интересов и почвы для сотрудничества, на основании которого необходимо постепенно восстанавливать доверие друг к другу.

Перед визитом в Москву уполномоченный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель написал статью, опубликованную немецкой газетой Frankfurter Allgemeine. В ней он пояснил, что собирается обсуждать вопросы, которые должны возникнуть в отношении России и её роли в Европе в связи с активной международной деятельностью Москвы.

По замечанию Борреля, отношения между ЕС и Россией ухудшились за последние десять лет, в особенности из-за недостатка доверия после «противоправной аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году»*. «Сегодня мы видим друг в друге, по большей части, соперников и конкурентов, а не партнёров», — подчеркнул представитель ЕС в своей статье.

В позициях России и Европы по конфликтам на Украине, в Белоруссии, Ливии и Сирии, а также по правам человека и основным свободам присутствуют существенные различия, считает Жозеп Боррель. По его мнению, пространство для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в России продолжает сокращаться.

Действия России в последние десятилетия, с его точки зрения, не соответствуют обязательствам, которые она взяла на себя как член Совета Европы и участник ОБСЕ. Между тем, эти институты являются ядром сотрудничества, мира и безопасности в Европе, убеждён уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам.

«Нам нужен открытый обмен с Россией по поводу состояния наших отношений, — пишет он в своей статье. — Именно в этом и состоит суть и смысл дипломатии: разбираться друг с другом, передавать послания и пытаться найти общие основы». Дипломатия незаменима, когда всё обстоит не слишком хорошо. «Однако в последнее время мы больше говорили друг о друге — или даже не понимая друг друга, — чем друг с другом, — сетует Боррель. — Это только углубляет недоверие и мало способствует преодолению стоящих перед нами вызовов».

В связи с этим европейский дипломат призывает ЕС ясно говорить о том, что его беспокоит. «Одновременно с этим мы должны признать, что мы тесно связаны с нашим крупнейшим соседом не только исторически и географически. Европейский союз по-прежнему остаётся первым торговым партнёром России и крупнейшим источником иностранных прямых инвестиций», — подчёркивает Боррель на страницах Frankfurter Allgemeine.

С его точки зрения, европейцам необходим многоплановый подход, который будет включать в себя не только сотрудничество в избранных областях по вопросам, находящимся в сфере интересов ЕС, но также контакты и поддержку для российского гражданского общества, что невозможно сделать через видеоконференции.

Несмотря ни на что, есть сферы, в которых можно достичь сотрудничества и, затем, результата. В качестве примера Боррель приводит общий масштабный план действий по ядерному соглашению с Ираном, которое по-прежнему остаётся ключевым для всемирной архитектуры нераспространения ядерных вооружений. «Лучшее понимание и совместные усилия ЕС и России пошли бы на пользу многим региональным кризисам», — уверен европейский дипломат.

Глобальные вызовы нашего времени требуют глобальных решений, что видно по пандемии коронавируса. Необходимо больше сотрудничества, прозрачности и обмена данными. Надо бороться с дезинформацией, которая в этом контексте может быть особенно вредной и угрожать жизни людей. Также Европа хочет более тесного сотрудничества с Россией в вопросах экологии и защиты окружающей среды.

По словам Борреля, мир сталкивается с новыми угрозами и шансами, возникающими в сфере цифровых технологий и в киберпространстве. В последнее время совершается множество кибератак, в которых он видит симптом нового соперничества. ЕС ясно дал понять, что будет придерживаться своего обещания и решать международные разногласия в цифровом пространстве мирными средствами. Однако это не означает, что Европа собирается бездействовать. ЕС уже ввёл санкции против лиц, которые вели злонамеренную деятельность, и будет применять эту меру и впредь, если это окажется необходимо.

«Стабильность в Европе должна основываться на сотрудничестве, внимании к территориальной целостности и суверенитету государств, а также на уважении прав человека и основных свобод», — призывает в своей статье европейский дипломат. По его мнению, вести диалог означает не просто перейти к обычному течению дел, но и искать такие области, в которых присутствует взаимопонимание, чтобы постепенно, шаг за шагом, восстанавливать доверие друг к другу.

«В 1990-е годы мы мечтали о другой Европе, в которой все сотрудничают для преодоления глобальных вызовов. К сожалению, реальность в 2021 году не приблизила эти мечты. Тем не менее мы должны и дальше вдохновляться этими мечтами и бороться за их осуществление», — настаивает Жозеп Боррель в своей статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

