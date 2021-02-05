ARD: «мексиканское противостояние» — возвращение США и Ирана к ядерной сделке зашло в тупик

После многочисленных взаимных обвинений в нарушении условий ядерной сделки США и Иран оказались в «патовой ситуации», сообщает ARD. Несмотря на заинтересованность обеих стран в возвращении к соглашению, они не могут сделать первый шаг на пути к переговорам, ожидая инициативы с другой стороны. Однако эксперты предполагают, что Ирану не следует заигрывать с ядерным оружием, поскольку это может отдалить от него дружественные Россию и Китай.

Недавно министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CNN выразил недовольство тем, что Иран всегда придерживался всех требований ядерной сделки, а США не выполнили договорённости и теперь ведут против Ирана «экономическую войну». Зариф заявил, что после того, как США перестанут это делать, Иран снизит уровень обогащения урана до предусмотренного условиями сделки за один день, передаёт ARD.

Основная цель правительства исламской республики — снятие американских санкций. И причины, как утверждает ARD, очевидны: экономика Ирана парализована. В частности, санкции США затрагивают банковский, нефтяной и транспортный секторы страны. Многие эксперты предполагают, что для того, чтобы иранская система выжила, ей необходимо вести переговоры.

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом определённо заинтересована в возвращении к соглашению с Ираном. Однако американцы, в свою очередь, выдвигают следующее требование: только когда Иран вернётся к своим обязательствам и снизит уровень обогащения урана до разрешённого условиями ядерной сделки, Вашингтон будет готов к переговорам. «В США мы называем это «мексиканским противостоянием», — констатировала ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с Зарифом.

«Мексиканское противостояние» — это патовая ситуация, дуэль из вестернов, когда стороны угрожают друг другу, но никто не пытается прийти к согласию, поясняет ARD.

Несмотря на то что Зариф ввёл в игру верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в качестве посредника, президент Ирана Хасан Рухани вновь подтвердил, что Иран не готов идти на компромиссы: «Содержание соглашения остаётся неизменным, США могут вернуться или нет, — заявил Рухани. — Никакой пункт СВПД не изменится, никто не будет добавлен». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением включить в переговоры Саудовскую Аравию.

«У Байдена есть только один шанс, — считает иранский политолог Фуад Изади. — Он должен вернуться к первоначальному соглашению. Если они будут играть с соглашением, я думаю, правительство Ирана будет вынуждено применить новый закон, касающийся ядерной сделки». Изади имеет в виду закон, принятый в прошлом году. В соответствии с ним с 21 февраля инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не будут допускаться на иранские ядерные объекты, если США к тому времени не отменят санкции. Другая часть этого закона уже реализована: с января Иран начал увеличивать мощности обогащения урана за пределы уровня, разрешённого ядерной сделкой.

Немецкий эксперт Али Фатхолла-Неджад уверен, что действия Ирана являются «давно зарекомендовавшей себя стратегией иранской системы». Он давно следит за внешней политикой Ирана и риторикой вокруг ядерной сделки. Он характеризует нынешний подход как «алармизм в лучшем виде»: «Иран пытается предложить Западу следующее: вы должны действовать быстро. В противном случае, возможно, у нас скоро будет бомба. Такая же стратегия применялась и до переговоров с Обамой».

Но цена, которую Ирану придётся заплатить за это, слишком высока, считает Фатхолла-Неджад. В конце концов, ядерную сделку подписали ещё две страны, являющиеся главными торговыми партнёрами Ирана: «Китай и Россия отдалятся от Ирана, они не заинтересованы в том, чтобы он стал ядерной державой. При этом ослабление санкций, введённых США, отойдёт в ещё более далёкое прошлое». Его вывод: если Запад будет настаивать на переговорах, Иран в какой-то момент должен будет уступить. Это понимают даже сторонники жёсткого курса.

Ирану ещё предстоит вести переговоры с США о том, сможет ли Евросоюз выступить в качестве посредника. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в любом случае возглавляет комиссию по наблюдению за выполнением условий ядерной сделки. По словам Зарифа, Боррель «может скоординировать действия, которые необходимо предпринять США, и действия, которые необходимо предпринять Ирану». И вскоре после этого предложения Вашингтон решил вывести из региона хотя бы один авианосец. «Жест доброй воли. И, возможно, первый маленький шаг для выхода из патовой ситуации — «мексиканского противостояния», — резюмирует ARD.