CNBC: администрация Трампа решила напоследок надавить на Иран новыми санкциями

Администрация Дональда Трампа буквально за несколько дней до его отбытия из Белого дома вновь расширила санкции в отношении Тегерана, приняв меры против иранского ВПК, а также ряда компаний, поставляющих Ирану металлы, передаёт CNBC. По данным канала, новые шаги в Госдепе США объяснили желанием пресечь «распространение обычных вооружений» и помешать Ирану развивать ядерную и ракетную программы.

Вашингтон в пятницу ввёл санкции в отношении ряда компаний из Ирана, Китая и Объединённых Арабских Эмиратов за поддержание деловых отношений с предприятием «Судоходные линии Исламской республики Иран», а также ещё трёх иранских юридических лиц в связи с их причастностью к «распространению обычных вооружений», сообщает CNBC. Как отмечается в материале на сайте канала, новые санкции стали очередным шагом в рамках целой кампании по наращиванию давления на Тегеран, запущенной администрацией президента США Дональда Трампа за считанные дни до истечения срока его полномочий.

По данным CNBC, глава Госдепа США Майк Помпео уточнил в минувшую пятницу, что США ввели меры экономического воздействия в отношении семи компаний, включая Jiangyin Mascot Special Steel и эмиратскую Accenture Building Materials, а также двух людей за то, что они были вовлечены в поставки стали в Иран или из Ирана. Кроме того, по словам американского секретаря, в чёрные списки Вашингтона внесли подчинённые минобороны Ирана «Организацию судостроения и судоходства», «Организацию авиационно-космической промышленности» и «Организацию авиационной промышленности», которые, по версии США, участвовали в «распространении обычного оружия».