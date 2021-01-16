CNBC: администрация Трампа решила напоследок надавить на Иран новыми санкциями

Администрация Дональда Трампа буквально за несколько дней до его отбытия из Белого дома вновь расширила санкции в отношении Тегерана, приняв меры против иранского ВПК, а также ряда компаний, поставляющих Ирану металлы, передаёт CNBC. По данным канала, новые шаги в Госдепе США объяснили желанием пресечь «распространение обычных вооружений» и помешать Ирану развивать ядерную и ракетную программы.
Вашингтон в пятницу ввёл санкции в отношении ряда компаний из Ирана, Китая и Объединённых Арабских Эмиратов за поддержание деловых отношений с предприятием «Судоходные линии Исламской республики Иран», а также ещё трёх иранских юридических лиц в связи с их причастностью к «распространению обычных вооружений», сообщает CNBC. Как отмечается в материале на сайте канала, новые санкции стали очередным шагом в рамках целой кампании по наращиванию давления на Тегеран, запущенной администрацией президента США Дональда Трампа за считанные дни до истечения срока его полномочий.
По данным CNBC, глава Госдепа США Майк Помпео уточнил в минувшую пятницу, что США ввели меры экономического воздействия в отношении семи компаний, включая Jiangyin Mascot Special Steel и эмиратскую Accenture Building Materials, а также двух людей за то, что они были вовлечены в поставки стали в Иран или из Ирана. Кроме того, по словам американского секретаря, в чёрные списки Вашингтона внесли подчинённые минобороны Ирана «Организацию судостроения и судоходства», «Организацию авиационно-космической промышленности» и «Организацию авиационной промышленности», которые, по версии США, участвовали в «распространении обычного оружия».
Позже в тот же день Помпео опубликовал ещё одно заявление, сообщив, что Госдепа принял решение расширить собственные санкции против Ирана в плане поставок металлов. Как пояснил чиновник, отныне под санкции США будут попадать физические и юридические лица, которые «сознательно поставляют» Ирану любой из 15 материалов, которые, по мнению американских властей, применяются Тегераном в рамках разработки собственных вооружений и развития ядерной и ракетной программ. По данным CNBC, в список запретных материалов, в числе прочего, входят отдельные типы алюминия и стали.
Как напоминает обозреватель CNBC, за четыре года у власти Дональд Трамп несколько раз предпринимал попытки заставить Тегеран вновь начать переговоры по вопросу своих ядерной и ракетной программ и своей деятельности на Ближнем Востоке. В 2018 году уходящий президент вышел из заключённой в 2015 году при посредничестве мировых держав «ядерной сделки», по условиям которой Иран сократил масштабы своей ядерной программы в обмен на санкции.
Избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность в следующую среду, между тем заявил, что вернёт страну в «ядерную сделку» в том случае, если Иран вновь станет соблюдать её положения, говорится в материале CNBC.
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