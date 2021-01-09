Daily Mail: «США высмеивают даже их друзья» — аятолла Хаменеи прокомментировал штурм Капитолия

Штурм Капитолия и хаос после выборов президента в США стали последствием того, что страна сеяла нестабильность на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail со ссылкой на слова верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом аятолла Хаменеи отметил, что, в отличие от Вашингтона, Тегеран привносил в регион лишь стабильность.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал хаос, воцарившийся в США после президентских выборов, возмездием свыше за то, что Вашингтон посеял нестабильность на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail.

«Вы видели ситуацию в США? Это их демократия, и это их фиаско с выборами. Сегодня США и американские ценности высмеивают даже их друзья», — отметил Хаменеи в пятницу на своей страничке в Twitter.

Как заявил иранский верховный лидер, комментируя известия о штурме здания конгресса сторонниками действующего главы Белого дома Дональда Трампа, Соединённые Штаты «открыто заявляют», что интересы страны «требуют нестабильности» на Ближнем Востоке. Аятолла также добавил, что в 2009 году США пытались развязать гражданскую войну в Иране, однако «в 2021 году Бог поставил их в столь же затруднительное положение».

При этом присутствие Тегерана на Ближнем Востоке, как отметил Хаменеи, в отличие от действий Вашингтона, «создаёт стабильность и направлено на предотвращение нестабильности». Подтверждением тому аятолла назвал борьбу Ирана с «Исламским государством»* и прочие достижения страны.

Кроме того, в пятницу в ходе телеобращения к нации Хаменеи потребовал от США немедленно отменить «жёсткие санкции», действующие в отношении Ирана, отметив, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при отмене ограничительных мер.

«Мы не настаиваем на возвращении к сделке и не спешим с этим. Но логично, что нашим требованием является отмена санкций», — приводит Daily Mail слова иранского верховного лидера.

Как напоминает издание, в среду протестующие сторонники Республиканской партии ворвались в здание Капитолия. В Капитолии были разбиты стёкла, выбиты двери, демонстранты захватили центральный подиум палаты заседаний парламента. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.