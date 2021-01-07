Die Welt: штурм Капитолия — позор американской демократии

Случившийся в минувшую среду штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа является позором американской демократии и виновны в нём сам президент и его партия, пишет журналист Клеменс Вергин в своей статье для Die Welt. По мнению Вергина, всплеск насилия произошёл именно из-за риторики Трампа, отказывавшегося признавать итоги президентских выборов и «заигрывавшего» с идеей насилия.

То, что США пережили в минувшую среду, было ничем иным, как попыткой сторонников Дональда Трампа осуществить путч, пишет журналист Клеменс Вергин в своей статье для Die Welt. Демонстранты с боем ворвались в здание Конгресса — сердце американской демократии. И им в самом деле удалось парализовать шедший там процесс подсчёта голосов выборщиков и утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.

В Капитолии были разбиты стёкла, выбиты двери, демонстранты захватили центральный подиум палаты заседаний парламента и вламывались в офисы конгрессменов.

Как отмечает Вергин, это был не спонтанный всплеск насилия, а закономерный итог лжи и безосновательных утверждений Дональда Трампа, ряда республиканцев и некоторых представителей консервативных медиа о фальсификации выборов. Всё это подготовило почву для штурма Капитолия в тот момент, когда сложный процесс выборов должен был завершиться.

Ещё до выборов Трамп неоднократно «заигрывал» с идеей насилия в случае своего проигрыша, пишет автор. Незадолго до Рождества он призвал своих сторонников собраться в Вашингтоне на демонстрацию против итогов выборов. Многие республиканцы смотрели на это как на некую «политическую игру», которая исчерпает себя, когда сторонники Трампа «выпустят пар», пишет Вергин. Однако теперь они столкнулись с горькой правдой, гласящей, что слова, разжигающие ненависть, имеют за собой реальные последствия.

Как пишет автор, штурм Капитолия сторонниками Трампа попадает под выступление против конституционного порядка. «Не может быть никаких сомнений в том, что вина за этот день позора американской демократии лежит непосредственно на президенте и его партии», — считает Вергин.

Отвечая в 1787 году на вопрос о том, какую форму правления согласовали отцы-основатели США, Бенджамин Франклин сказал: «Республика, если вам удастся её удержать». Это напоминание, что демократия может выжить лишь когда большинство граждан выступают именно за такую форму гражданского самоуправления. Толпе сторонников Трампа не удастся обрушить уникальный проект американской демократии, пишет Вергин, однако это очень печально, что часть американского общества с такой лёгкостью наносит вред демократическим институтам.