Bloomberg: Россия поставит странам Африки 300 млн доз вакцины «Спутник V»

04:15
Госиспытания снарядов «Краснополь-М2» будут закончены в 2021 году
Государственные испытания новых управляемых снарядов «Краснополь-М2» для российских вооружённых сил будут завершены в 2021 году.
03:57
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 2 060 625
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 5 944 и достигло 2 060 625.
03:37
На Украине введены санкции против «Спортмастера»
Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер» в виде ограничений сроком на три года.
03:18
Деталь самолёта упала на жилой квартал в США
Деталь обшивки самолёта упала поблизости от жилых домов в Брумфилде (штат Колорадо), сообщает телеканал Fox8.
03:02
У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у западного побережья США, сообщает Геологическая служба страны.
02:58
Чудинов заявил, что доволен поединком с Чилембой
Россиянин Фёдор Чудинов прокомментировал ничейный исход поединка с малавийцем Айзеком Чилембой, прошедшего в рамках боксёрского турнира «Короли ринга» в Москве.
02:54
Футболист «Спартака» Маслов лишился зуба в матче с «Динамо»
Защитник московского Спартака» Павел Маслов сообщил, что ему выбили зуб во время матча 1/8 финала Кубка России по футболу со столичным «Динамо».
02:48
Украина национализировала часть нефтепровода «Самара-Западное направление»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в собственность Киева участка нефтепровода «Самара-Западное направление».
02:45
Аленичев рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, когда намерен возобновить тренерскую карьеру.
02:35
СМИ: Лыжников будут тестировать на коронавирус каждые два дня во время ЧМ
Органы здравоохранения Германии распорядились увеличить количество тестов на коронавирус во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.
02:30
Три человека погибли при стрельбе в Новом Орлеане
По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана), сообщает телеканал Fox News.
02:27
Экс-тренер «Зенита» заявил, что был шокирован проигрышем команды «Арсеналу» в Кубке России
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение команды от тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
02:23
Арбитр Федотов считает, что пенальти в ворота «Спартака» в матче КР с «Динамо» назначен неверно
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу с «Динамо».
02:16
Воронин: «Динамо» просто хочет побеждать
Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал победу команды над столичным «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
02:02
The Hill: Трамп выступит на конференции консерваторов в Орландо
Экс-президент США Дональд Трамп намерен впервые после ухода с президентского поста выступить на ежегодной консервативной политической конференции CPAC, сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.
01:58
В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Мозеса в конце сезона
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о решении руководства клуба не использовать опцию выкупа контракта арендованного у лондонского «Челси» нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.
01:54
Российские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Тель-Авиве
Сборная России по дзюдо завоевала четыре награды на турнире мировой серии «Большой шлем» в израильском Тель-Авиве.
01:48
Матч НХЛ на открытом воздухе «Вегас» — «Колорадо» перенесён из-за таяния льда под солнцем
Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», организованная на открытом воздухе на озере Тахо, перенесена.
01:38
Боксёрский поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью
Поединок россиянина Фёдора Чудинова с малавийцем Айзеком Чилембой, прошедший в рамках боксёрского турнира «Короли ринга» в Москве, завершился вничью.
01:30
В Гидрометцентре рассказали о погоде на 23 февраля
Днём 23 февраля в центральной части Европейской России ожидается похолодание до -17 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
01:26
Тренер «Ливерпуля» заявил: травма Хендерсона может оказаться серьёзной
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму капитана команды Джордана Хендерсона, которую хавбек получил в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».
01:16
Клопп о поражении от «Эвертона»: нужно улучшать реализацию, и тогда будем выигрывать матчи
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды от «Эвертона» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
01:07
«Реал» победил «Вальядолид» и сократил отставание от «Атлетико» в Примере
Мадридский «Реал» одержал победу над «Реал Вальядолид» в матче 24-го тура испанской Примеры.
01:02
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 10 139 148
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 57 472 и достигло 10 139 148.
00:57
Ловрен раскритиковал VAR после матча с «Арсеналом» в Кубке России
Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) после матча 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
00:49
Российская команда G-Drive Racing стала чемпионом ALMS и завоевала лицензию для «24 часов Ле-Мана»
Российская команда G-Drive Racing заняла первое место по итогам четырёх этапов азиатской серии «Ле-Мана» (ALMS) сезона 2021 года.
00:34
Дацик нокаутировал Дижона в боксёрском поединке
Бывший боец ММА Вячеслав Дацик одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном в поединке на боксёрском турнире «Короли ринга» в Москве.
00:30
ТАСС: на юге Москвы потушен пожар на складе
На юге Москвы потушен крупный пожар на складе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
00:27
Пауэрлифтер Кокляев победил блогера Тарасова в боксёрском поединке
Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев одержал победу над видеоблогером Артёмом Тарасовым в поединке на боксёрском турнире «Короли ринга» в Москве.
00:20
Мостовой: « Спартак» бездарно вылетел из Кубка России
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о поражении команды от столичного «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
00:12
СМИ: «Спартак» не будет выкупать Мозеса
Московский футбольный клуб «Спартак» не намерен использовать опцию выкупа контракта арендованного у лондонского «Челси» нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.
00:05
Посол России в США привился от коронавируса препаратом Moderna
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna.
23:56
Российские ватерполисты проиграли Греции в полуфинале отборочного турнира на Игры в Токио
Мужская сборная России по водному поло потерпела поражение от национальной команды Греции в полуфинальном матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.
23:55
Во Франции за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 22 371 и достигло 3 583 135.
23:50
Рижское «Динамо» впервые с 2011 года победило ЦСКА в выездном матче КХЛ
Рижское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:46
Посол России дал прогноз по поводу отношений Москвы и Вашингтона
Посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» поделился своим мнением о том, как будут складываться отношения Москвы и Вашингтона.
23:45
«Ак Барс» выиграл Восточную конференцию КХЛ, несмотря на поражение от «Спартака»
Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:35
Четыре передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:29
Эрдоган заявил об отсутствии со стороны США поддержки в вопросе РПК
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не получила от США ожидаемой поддержки в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК).
23:27
Бой Поветкина с Уайтом перенесён на 27 марта
Промоутер Эдди Хирн сообщил о переносе второго поединка между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
23:23
Тедеско оценил дебют Хендрикса за «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение об игре дебютировавшего в команде нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса в матче 1/8 финала Кубка России со столичным «Динамо».
23:17
Тедеско заявил, что «Спартаку» не хватило Крала в матче с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил что отсутствие полузащитника Алекса Крала отразилось на игре команды в матче 1/8 финала Кубка России со столичным «Динамо».
23:17
Байден проведёт виртуальную встречу с Трюдо
Президент США Джо Байден проведёт первую встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 23 февраля.
23:11
Тедеско не считает, что ошибся с выбором тактической схемы на матч КР с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение о причинах поражения команды в матче 1/8 финала Кубка России со столичным «Динамо».
22:56
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций с отравляющими веществами в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики на северо-востоке идлибской зоны готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.
22:53
Шварц заявил, что для «Динамо» важны выступления в КР по футболу
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как важны для команды выступления в Кубке России по футболу.
22:47
«Эвертон» победил «Ливерпуль» на «Эндфилде» впервые с 1999 года
«Эвертон» впервые за 22 года сумел обыграть «Ливерпуль» на выезде.
22:39
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Шальке» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.
22:35
«Валенсия» в компенсированное время вырвала победу в матче Примеры с «Сельтой»
«Валенсия» одержала победу над «Сельтой» в матче 24-го тура испанской Примеры.
22:29
«Ливерпуль» потерпел четвёртое подряд поражение в АПЛ, уступив «Эвертону»
«Ливерпуль» потерпел поражение от «Эвертона» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).