Эксперт MSNBC: пандемия пролила свет на проблему расизма и насилия по отношению к женщинам в США

С начала пандемии инцидентов с насилием по отношению к женщинам и расистских нападений стало намного больше. Однако, как заявила доктор Кавита Пател в интервью MSNBC, коронавирус лишь пролил свет на уже существующую проблему, которая зародилась за несколько десятилетий до этого.

Вот такая у нас жизнь в 2021 году. Уже более полумиллиона наших сограждан умерли от коронавируса. Считаете ли вы смерти тех, кого убил не непосредственно вирус, а огнестрельное оружие и всё остальное, что мы сегодня обсуждаем, своего рода сопутствующими потерями в этой ситуации?

КАВИТА ПАТЕЛ, врач, бывший помощник старшего советника экс-президента Барака Обамы: Конечно, Брайан. Сегодняшняя ситуация лишь проливает свет на то, что мы наблюдали и до пандемии. Как Джон и Фрэнк уже сказали, с начала этой пандемии число инцидентов с насилием по отношению к женщинам не только выросло — ко всему прочему на него больше стали закрывать глаза, потому что, по правде сказать, у нас нет никакой инфраструктуры, чтобы это отслеживать. Сюда же идут и понятие систематического расизма как проблемы в сфере здравоохранения вместе с насилием с применением огнестрельного оружия.

И всё это началось не сегодня и не в последние двое суток — это началось c Шарлотсвилла и ещё раньше, в 1982 году, когда мужчина по имени Винсент Ким был убит, потому что кто-то решил, что он японского происхождения. Его убийц так ни к чему и не приговорили — они отделались штрафом и условным сроком, потому что были уважаемыми людьми. Сколько десятилетий мы слышим подобные истории? Это ужасно.

Так что эта ситуация выстраивалась в течение десятилетий. И пандемия просто проливает свет на большее число таких примеров. Пора уже положить этому конец. Как Фрэнк отметил, это всё есть в записях, в законах. Будет интересно посмотреть, во что это выльется.

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.