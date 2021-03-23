Главред Global Times: «быть врагом одновременно и Китая, и России равносильно стратегическому самоубийству»

Россия и Китай — партнёры и очень сильные страны, и «ни один союзник США не сможет выдержать противостояние один на один» ни с Пекином, ни с Москвой, утверждает главред Global Times Ху Сицзинь. По его словам, «быть врагом и Китая, и России одновременно равносильно стратегическому самоубийству». Поэтому остаётся надеяться, что друзья США будут «сохранять ясную голову» и не последуют за Вашингтоном в его борьбе с Пекином и Москвой.
ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Брюссель, а министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот же день приехал с визитом в Китай. Эти два события, возможно, просто совпали по времени, но после китайско-американских переговоров на Аляске они дали повод разгуляться воображению общественности.
Прошу отметить, что Китай и Россия уже не раз подчёркивали, что они «партнёры, а не союзники». Две страны продолжают поддерживать такое положение, несмотря на усиление давления со стороны США.
Вашингтон же со своей стороны не устаёт призывать к укреплению союзов для противостояния Китаю и России. Разумеется, мир не хочет разделяться на два военных блока, которые борются друг с другом. И в такой ситуации ясно, кто действует против желаний международного сообщества и кто придерживается высоких моральных принципов, а кто их утрачивает.
В то же время я бы хотел сказать, что для российско-китайских отношений нет верхнего предела. Эти страны не только будут поддерживать друг друга стратегически, но и будут бок о бок справляться с будущими вызовами. Обе страны очень сильны, и ни один союзник США не сможет выдержать противостояние один на один ни с Китаем, ни с Россией. Быть врагом и Китая, и России одновременно в ещё большей мере равносильно стратегическому самоубийству.
Китай и Россия не оказывают давления ни на кого из американских союзников и не реализуют в их отношении наступательную политику. Будем надеяться, что союзники США смогут сохранить ясную голову и не последуют за Америкой в её противостоянии с Китаем и Россией.
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