Технологии вместо ракет — NYT увидел в отношениях США, России и Китая черты холодной войны

В отношениях России, Китая и США сейчас нет ядерной угрозы, как во времена холодной войны, но при этом они пользуются технологиями, кибероружием и проводят операции влияния, пишет New York Times. И хотя автор статьи называет это игрой умов, он предупреждает, что и она может выйти из-под контроля.

Президентский срок Джо Байдена только начался, но он уже ощутил, на что могут быть похожи остальные его четыре года, пишет New York Times. По мнению автора статьи, пришла «новая эра горького соревнования супердержав, отмеченная, возможно, самым худшим уровнем отношений, что был у Вашингтона с Россией со времён падения Берлинской стены и с Китаем — с тех пор как они открыли дипломатические отношения с США».

Тенденции наблюдались уже давно, но именно на этой неделе ситуация обострилась, когда Байден назвал Путина «убийцей», а китайские чиновники на встрече с американцами стали читать им лекцию об их ошибочном восприятии, будто весь мир мечтает об их свободах. И хотя в обоих случаях политики играли на домашнюю аудиторию, это всё же важные события.

Автор статьи отмечает, что это ещё не холодная война в классическом понимании, ядерной угрозы нет, но нынешнее соревнование ведётся по поводу технологий, киберконфликтов и операций влияния. И в этом плане разыгрываются сцены, которые напоминают о временах холодной войны. Например, журналист сравнивает вышеупомянутую встречу китайцев и американцев с тем, как Никита Хрущёв стучал ботинком по трибуне, критикуя американских империалистов.

Впрочем, многое изменилось. Российская экономика соразмерна экономике Италии, но при этом Путин, по словам автора статьи, показал крайнее упорство перед лицом экономических санкций. Роберт Гейтс, в прошлом возглавлявший ЦРУ и министерство обороны, считает, что санкции не способны принести ощутимый результат, а Россия, по его словам, всегда будет представлять вызов для США, пока Путин у власти.

Китайцы же действуют иначе, отмечает журналист. Их цель — создать новые связи, а не разрушить старые. Их мощь происходит из экономической силы и распространения технологий. Так что, например, им не нужно прямое военное противостояние с США в Тихом океане. По словам автора статьи, администрация Трампа ближе к концу его срока это поняла и стала противодействовать Huawei, пытаться взять под контроль TikTok, но всё это вылилось в итоге в дезорганизованные попытки, которые злили порой союзников США. Байден же уже дал понять Си, что мнение, будто Америка на спаде, ошибочно. Но ему понадобятся месяцы, чтобы собрать всё в новую стратегию, и тем более непонятно, примут ли её американские корпорации и союзники США.

Китайцы в своей обличительной речи говорили о том, что у Штатов нет права учить другие страны демократии, напоминали о движениях за расовую справедливость. Как полагает автор статьи, их идея состоит в том, что они будут стараться доминировать на международных форумах, где занимаются выработкой правил поведения. И там у них есть мощный союзник — Россия, которая тоже хочет уменьшить влияние США.

Как отмечает автор статьи, и Китай, и Россия любят кибервмешательства, которые наносят особый урон Штатам как в государственном, так и в частном секторе. Причём, по его словам, делают это в промышленных масштабах, запуская вредоносные программы в системы, от которых зависит ежедневная жизнь США.

«Вопрос в том, просто ли это две страны крадут секреты, или же у них другие планы — напомнить американским лидерам о своей способности ломать эти системы и парализовать страну. Это игра умов, равно как во времена холодной войны передвижение ракет по стране. Но и она может выйти из-под контроля», — пишет автор статьи.

Так, помощники Байдена обещали, что США дадут ответ, и частью его могут стать новые санкции. Роберт Гейтс же, наоборот, призывает американские власти с большей агрессией использовать собственные кибервозможности и сделать так, чтобы противникам приходилось платить более высокую цену. Но и в этом случае, по словам автора статьи в New York Times, есть известная со времён холодной войны опасность эскалации конфликта.