Global Times: Штаты рискуют получить «стратегический перебор» в конфронтации

Эксперты советуют Вашингтону обратить внимание на сотрудничество с другими странами, а не противостоять одновременно и России, и Китаю, пишет Global Times. Такую ошибку допустил в своё время СССР, что привело к его распаду. Сейчас уже Вашингтон идёт на конфронтацию, которая может оказаться ему не по зубам.

Спустя два дня после резких переговоров между Китаем и США на Аляске Пекин готовится принять своего близкого и могущественного стратегического партнёра — Россию, пишет Global Times. В понедельник и вторник в Китай приезжает министр иностранных дел России Сергей Лавров, и со своими коллегами он обсудит укрепление сотрудничества между странами.

По словам китайских экспертов, приглашение российских дипломатов сразу после встречи с американцами показывает, как сильно взаимное доверие между Москвой и Пекином. Отношения между Россией и США становятся всё более напряжёнными, и поэтому Россия заинтересована в том, чтобы скоординировать с Китаем как подходы к отношениям со Штатами, так и позиции по другим важным региональным вопросам, таким как ядерная программа Ирана, КНДР, мирный процесс в Афганистане, конфликт в Сирии.

В это же время госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, отправится в Брюссель на переговоры с союзниками по НАТО. Они намерены обсудить общие подходы к работе с вызовами от Ирана, России и Китая, отметили в Вашингтоне.

Некоторые эксперты опасаются, что такая динамика говорит о росте угрозы новой холодной войны: США объединяются с ЕС, а Китай с Россией. Другие аналитики отмечают, что из-за глобализации холодная война маловероятна, но избежать соревнования великих держав не удастся. При этом Штаты совершат большую ошибку, если станут противостоять и России, и Китаю одновременно.

Другой эксперт, с которым общался журналист издания, считает, что холодная война всё же возможна, и США к ней стремятся. А Россия и Китай, наоборот, по его словам, хотят, чтобы отношения крупных держав были основаны на сотрудничестве. «Мы надеемся, что США понимают, как опасно может быть продолжение неправильной политики», — приводит издание слова эксперта.

Так, прежде некоторые американские стратеги предлагали, чтобы Вашингтон вместе с Москвой противостояли Пекину. Но похоже, что Байден решил идти на конфликт сразу с ними двумя, тогда как правильнее было бы сконцентрироваться на сотрудничестве, а не соревновании, отмечают политологи.

Прежде подобная стратегия работала, поскольку отношения России и Китая были не на равных, и в случае конфликта между ними Штаты могли его использовать. Но сегодня Москва и Пекин относятся друг к другу иначе. Их партнёрство идёт им на пользу, особенно после пандемии, когда они нужны друг другу, чтобы подстегнуть восстановление экономики. По словам экспертов, в такой ситуации Штатам не удастся их разделить.

Сегодня США делают ту же ошибку, что в своё время Советский Союз, когда он не относился к Китаю на равных. СССР пытался противостоять США и Китаю одновременно, что в итоге и привело к его распаду. Так что Штаты сегодня рискуют получить «стратегический перебор» в конфронтации.

Министр иностранных дел Китая отметил на пресс-конференции, что Китай и Россия, в частности, будут продолжать сотрудничество по борьбе с «цветными революциями», в том числе ради сохранения мира и стабильности в регионе. Также они намерены и дальше делиться разведданными, проводить совместные операции против нелегальных западных НПО, бороться с распространяемой ими дезинформацией. Как отмечает автор статьи в Global Times, российская делегация станет первой крупной иностранной делегацией, которая посетит Китай в этом году.