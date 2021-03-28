Hill: Блинкен раскритиковал Китай за «безосновательные» санкции против граждан США и Канады

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал санкции Пекина в отношении американских и канадских физлиц «необоснованными», пишет The Hill. По словам чиновника, они введены в ответ на санкции Соединённых Штатов в отношении официальных лиц КНР и являются «попыткой запугать и заставить замолчать» защитников прав и свобод мусульман-уйгуров.
В субботу госсекретерь США Энтони Блинкен осудил Китай за введение санкций против американских и канадских физических лиц на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг ситуации с мусульманами-уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает The Hill.
«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания (USCIRF), которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», — заявил Блинкен. Он добавил, что «попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне».
Как рассказывает издание, ранее в субботу под действие китайских санкций попали глава Комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Мэнчин и её вице-председатель Тони Перкинс, а также член канадского парламента Майкл Чонг и ещё восемь членов подкомитета по международным правам человека Палаты представителей Канады. Этим официальным лицам теперь нельзя посещать Китай, Гонконг или Макао, а китайским гражданам и компаниям запрещено поддерживать с ними контакт.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своём Twitter назвал санкции «атакой на транспарентность и свободу выражения мнений». Он указал, что руководители страны поддерживают парламентариев в борьбе с этими «недопустимыми действиями» и «продолжат защищать права человека по всему миру с зарубежными партнёрами».
Санкции Китая стали ответом на согласованные санкции, которые ввели в понедельник США Канады и ЕС против двух членов китайского правительства. Предполагается, что эти люди связаны с «серьёзным нарушением прав человека» в отношении уйгуров. Соединённые Штаты и другие страны назвали предполагаемую дискриминацию геноцидом, при этом Китай отрицает все обвинения в нарушении прав человека, отмечает The Hill.
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