Times: бойкот мировых брендов и агрессивная дипломатия — Китай пошёл в контрнаступление в синьцзянском вопросе

В ответ на санкции западных стран, введённые из-за предполагаемого притеснения уйгуров, и отказ некоторых мировых брендов от синьцзянского хлопка, который якобы производится с использованием принудительного труда, Китай пустился в «масштабное контрнаступление». Как пишет The Times, КНР задействует массовые бойкоты, агрессивную дипломатию и проводит «глобальную пиар-кампанию», чтобы показать, что уйгурам живётся хорошо.

Чтобы защититься от обвинений в притеснениях уйгуров, Китай «пошёл в масштабное контрнаступление», которое сочетает в себе массовый бойкот продукции мировых брендов, «агрессивную дипломатию» и глобальную пиар-кампанию, пишет The Times.

После того как недавно западные страны ввели санкции в отношении некоторых китайских госслужащих, Пекин ответил собственными санкциями и попыткой «оправдать помещение миллионов уйгуров в отдельные лагеря для, как он это называет, перевоспитания». Критики же сравнивают такую политику китайских властей с геноцидом и обвиняют Пекин в организации принудительного труда на синьцзянских хлопковых плантациях.

Министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район, где проживает основная часть уйгуров, и пообещал положить конец попыткам «использовать Синьцзян, чтобы сдержать Китай». По словам издания, это говорит о том, что Пекин рассматривает все санкции, связанные с уйгурами, как кампанию западного блока во главе с США по препятствованию подъёма КНР.

В рамках своего «контрнаступления» Китай призвал своих граждан бойкотировать мировые бренды, включая H&M, Nike, Adidas and Uniqlo, которые отказались от использования хлопка, произведённого в Синьцзяне. В поддержку кампании отношения с марками разорвали и китайские знаменитости.

«Китайский народ не позволит делать деньги на нашем рынке иностранцам, которые вредят стране. Мы рады зарубежным компаниям и предпринимателям, которые ведут здесь бизнес, но выступаем против злонамеренных нападок на Китай, основанных на сплетнях и лжи», — заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По её словам, обвинения в организации принудительного труда в Китае со стороны США и других западных стран необоснованны и «полностью построены на лжи, которую первыми начали распространять так называемые исследователи и СМИ, а впоследствии раздули некоторые антикитайские силы».

«Так называемого принудительного труда в Синьцзяне не существует вообще. Мы не позволим очернять синьцзянский хлопок. Мы против любого вмешательства иностранных сил в дела Синьцзяна и внутренние дела Китая», — подчеркнул представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Китайские власти настаивают, что уйгуры работают на хлопковых плантациях в рамках национальной программы по искоренению бедности.

В то же время, по наблюдениям The Times, Поднебесная продолжает свою дипломатию «волков-воинов». Так, французский МИД даже пригласил для беседы посла КНР в Париже Лу Шае из-за его «угрожающих» высказываний. Дипломат со своей стороны потребовал, чтобы Париж «перестал отравлять китайско-французские отношения».

Китай также работает над укреплением контактов с «правительствами, в меньшей мере обеспокоенными его деятельностью в сфере прав человека» — такими как, например, Россия, добавляет издание. Кроме этого, глава МИД КНР Ван И недавно провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который, как сообщили китайские СМИ, пообещал «противостоять вмешательствам во внутренние дела других стран». Анкара приняла главу дипломатии КНР «более прохладно» — министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил обеспокоенность относительно судьбы уйгурских мусульман в Китае.

Между тем, Пекин реализовывает и глобальную пиар-кампанию, которая главным образом выражается в публикации множества роликов на YouTube, в которых представители этнических меньшинств Синьцзяна рассказывают, как им хорошо живётся. При этом сам YouTube в Китае заблокирован, обращает внимание The Times.