WSJ: Америку «припёрли к стенке» — вернуть стабильность в мире Байдену будет непросто

Поставленная новым президентом США Джо Байденом цель по нормализации обстановке в мире и защите «миропорядка на основе международных норм» посредством возвращения Вашингтона к роли лидера может оказаться слишком амбициозной, предупреждает обозреватель The Wall Street Journal. Как полагает журналист, стратегия Байдена отнюдь не безупречна — а американскую администрацию в ближайшее время ждут серьёзные испытания во всём мире, успешно пройти которые она сможет лишь в том случае, если проявит незаурядные качества.

Надежды тех, кто думал, что после ухода со сцены Дональда Трампа в международной политике наступит затишье, так и не оправдались — обстановка в мире всё так же накалена, что показала недавняя конфронтация между американскими и китайскими чиновниками на Аляске, а также «перебранка» между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, пишет обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Расселл Мид. Как констатирует журналист, отношения США с Россией обострились так, как не было со времён президентства Кеннеди, а с Китаем — охладели до такой степени, какой не видывали с момента поездки Генри Киссинджера в Китай в 1971-м; при этом между собой Москва и Пекин сблизились настолько, насколько ещё не сближались с тех пор, как умер Иосиф Сталин.

Между тем, испытывают на прочность администрацию Байдена не только «большие мальчики», продолжает Мид. Так, Тегеран пригрозил нанести удар по расположенной в американской столице базе Форт Макнейр, в результате чего администрация объекта даже усилила меры безопасности. Тем временем, Северная Корея, по сообщениям прессы, готовится к новым испытаниям ракет большой дальности; движение «Талибан»* объявляет о планах установить в Афганистане после ухода американских сил из страны «власть ислама»; в Мозамбике идёт масштабное наступление группировок, связанных с ИГ**, из-за чего в страну уже направили военнослужащих подразделений специального назначения для организации подготовки местных сил; власти Белоруссии «задавили гражданское движение за демократию в этой стране»; а вооружённые силы Мьянмы, несмотря на звучащую из-за рубежа критику и беспрецедентно активное сопротивление со стороны общества, похоже, держатся за власть так же крепко, как и раньше, перечисляет обозреватель WSJ.

Не всё ладно и в отношениях Вашингтона с союзниками, напоминает автор. Как отмечает журналист, администрация Байдена успела пригрозить европейским компаниям санкциями за участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», а министр обороны США в ходе недавнего визита в Дели настоятельно порекомендовал индийским властям не закупать у России комплексы ПВО С-400.

Свалить вину за ухудшение отношений с Россией и Китаем и тревожную в целом обстановку в мире на администрацию Байдена нельзя, однако те идеи, которые определяют её внешнеполитический курс, ждут серьёзные испытания, предупреждает Мид. Как пишет обозреватель WSJ, одним из столпов стратегии Байдена является вера в то, что путь к стабильности в мире лежит через восстановление лидерской роли США в деле обеспечения «мирового порядка на основе международных норм». Предполагается, что поддержка международных организаций, обеспечение соблюдения прав человека и сопротивление «державам-ревизионистам» — пусть они и будут вызывать кратковременные проблемы, пока противники не признают «силу позиции США» — в конечном счёте позволят Америке одержать верх, если она «сохранит принципы и будет смотреть вперёд», поясняет автор.

Такой исход стал бы крайне удачным, а объявленные в минувший понедельник Евросоюзом, Канадой, США и Великобританией санкции против китайских чиновников и одной компании из КНР, причастных к репрессиям против уйгуров в Синьцзяне, позволяют надеяться на то, что сотрудничество между союзниками будет укрепляться, признаёт Мид. Однако в стратегии Байдена есть три серьёзных проблемы, из-за которых американской администрации следует готовиться к ещё более серьёзным потрясениям в мире, уверен он.

Первая проблема заключается в том, что и Россия, и Китай убеждены в том, что США неуклонно движется к упадку, полагает обозреватель WSJ. «Несмотря на экономические проблемы России, господин Путин ещё с момента своего вторжения в Грузию в 2008 году вполне успешно и с азартом бросает Вашингтону один вызов за другим. В Китае же из-за долгого периода больших экономических достижений, увенчавшегося — если верить официальной статистике — победой над коронавирусом, разгорелись триумфаторские настроения. Для ушей членов Коммунистической партии Китая воззвания администрации Байдена к американским ценностям звучат так же, как звучали в XIX веке невежественные блеяния цинского Китая о превосходстве китайцев на фоне безнадёжного отставания Поднебесной от Запада, — разъясняет автор. — В практическом смысле это означает, что обе эти страны убедить в том, что «Америка вернулась», будет непросто. И для того, чтобы их убедить, возможно, понадобится проявить такую жёсткость и взять на себя такие риски, к которым команда Байдена окажется не готова».

По мысли Мида, вторая проблема — это Европа. Тогда как союзников Вашингтона в Азии настолько беспокоит Китай, что они будут только рады лидерской роли США, в Европе всё обстоит совсем по-другому — ведь Китай от неё далеко, а Россия странам вроде Германии, Франции, Италии и Испании серьёзной прямой угрозы не несёт, рассуждает журналист. Хотя чтобы делать какие-то конкретные выводы, придётся дождаться завершения намеченных на эту неделю встреч главы Госдепа США Энтони Блинкена с рядом европейских чиновников, уже сейчас видно, что расчёт администрации Байдена на единый трансатлантический фронт в деле борьбы за международные нормы вряд ли оправдается в полной мере: так как ЕС в очередной раз погружается в экономическую стагнацию и спровоцированные непродуманной программой вакцинации внутренние конфликты, Брюссель вряд ли окажет серьёзную поддержку Америке, ограничившись разве что периодическим принятием скорее символических санкций, предполагает автор.

Третья проблема кроется в торговле, пишет обозреватель WSJ. Среди международных норм, о которых говорят США, подавляющее большинство остальных стран мира интересуют главным образом те, которые обеспечивают им доступ к американским рынкам — и во времена холодной войны американские политики считали, что для создания и укрепления сети союзников в мире необходимо открывать рынки США для торговых партнёров даже тогда, когда они не готовы к полной взаимности в этом смысле, поясняет Мид. Однако в выстраивании альянсов через безвозмездную и одностороннюю либерализацию торговли не заинтересованы ни демократы во главе с Байденом, ни республиканцы под предводительством Трампа, констатирует он. Ну а без «подсластителей» в виде торговых преференций «миропорядок на основе международных норм» может многим показаться уже совсем не таким привлекательным, иронизирует автор.

К счастью, не все из перспектив, открывающихся перед Вашингтоном, настолько уж плохи — ведь Китай «ещё со времён Вильгельма II» как никто другой умеет сам вставлять себе палки в колёса в плане внешней политики, тогда как Россия продолжает пребывать в состоянии экономической стагнации, что несколько ограничивает «возможности господина Путина», а к тому же Америка обладает целым рядом инструментов, аналогов которым у её соперников нет, оговаривается Мид. Однако, хотя «миссию» Байдена по восстановлению стабильности в мире через возвращение США к роли лидера не назовёшь «невыполнимой», достижение этой цели потребует такого сочетания «стратегической проницательности, стальной воли и идеологической гибкости», каким не обладал ещё ни один американский президент с момента окончания холодной войны, подытоживает журналист.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.