Handelsblatt: в общении с Россией Европе нужно подавить «кусательный рефлекс»

Восточную политику ЕС характеризуют безыдейность, беспомощность и некомпетентность, пишет Handelsblatt. Брюссель говорит с Москвой только на языке санкций. У европейцев нет ни плана, ни конкретных предложений, а ведь благодаря им можно было бы избежать многих проблем в двусторонних отношениях, сетует автор статьи Андрэ Баллин.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин недавно провели переговоры, пишет Handelsblatt. И затронули целый ряд тем: сотрудничество в сфере вакцинации, кризис в Ливии и Сирии, обострение ситуации в Донбассе, а также состояние здоровья российского блогера Алексея Навального, рассказывает автор статьи Андрэ Баллин.

Поддерживать диалог с Москвой нужно, хоть эта фраза повторялась многие годы как мантра и уже звучит скучно. Но бессмысленно смешивать друг с другом вопросы, которые не только не подходят по содержанию, но и по которым вряд ли удастся достичь прогресса, ведь позиции обеих сторон и та жёсткость, с которой они готовы их отстаивать, уже давно известны.

Вполне достаточно было бы поговорить только о сотрудничестве в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V», продолжает Handelsblatt. Материала для обсуждения хватило бы на целую видеоконференцию. Нужно было подавить «кусательный рефлекс» и уделить внимание реальному потенциалу и трудностям такого сотрудничества, ведь производственные возможности русских ограничены.

Конечно же, не менее важны тема Навального, а также Донбасса, но для них необходим отдельный разговор. Ведь на фоне изобилия обсуждаемых вопросов складывается впечатление, что цель диалога не в том, чтобы найти решение, а в том, чтобы для галочки обсудить как можно больше проблем. При этом для того, чтобы предложить конкретные решения, нужны знания и заинтересованность в теме. А Берлину и Парижу — не говоря уже о Брюсселе — в контексте восточной политики как раз не хватает идей, плана и компетенций, отмечает Баллин.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позволил устроить себе разнос во время визита в Москву в том числе из-за плохой подготовки, объясняет немецкий журналист. Выступление испанца выглядело таким же безыдейным и беспомощным, как и действия ЕС на восточноевропейском пространстве в целом и на постсоветском в частности.

Многих проблем, существующих в двусторонних отношениях Москвы и Брюсселя, можно было избежать, если бы раньше уделялось внимание интересам безопасности России, а также её экономическим интересам. К примеру, не стоило устанавливать в Восточной Европе ракетный щит, а партнёрские соглашения ЕС с восточными странами нужно было согласовывать с уже существующими торговыми договорами. Это не значит, что нужно мириться с нарушениями Россией международного права и прав человека. «Но одни только санкции — пускай и принимаемые нехотя — это ещё не план», — заключает Баллин.