Pravda Оригинал

Эксперт Pravda: для диалога с Москвой Европе необходимо повышение устойчивости и безопасности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европа рассчитывает наладить добрососедские отношения с русскими, не осознавая того, что Москва фактически рассматривает её как угрозу и постоянно провоцирует конфликты, подчеркнул в интервью словацкой газете Pravda аналитик Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям. По мнению эксперта, Брюсселю следует проанализировать истинные намерения Москвы и всерьёз подготовиться, чтобы максимально «повысить устойчивость» и укрепить безопасность ЕС, прежде чем переходить к сотрудничеству.
Эксперт Pravda: для диалога с Москвой Европе необходимо повышение устойчивости и безопасности

В рамках онлайн-конференции «Реакция на Россию в свете разнообразных угроз», которую организовал Балтийский оборонный колледж, журналисты словацкого издания Pravda побеседовали с экспертом Густавом Гресселем из Европейского совета по международным отношениям (европейский аналитический центр, проводящий исследования по проблемам внешней политики и безопасности). По его мнению, основная проблема нынешнего подхода Брюсселя к России заключается в неспособности и нежелании европейцев воспринимать всерьёз тот факт, что Москва по-прежнему смотрит на ЕС, как на угрозу. 

«Россия считает нас угрозой. А мы тем не менее стремимся к дружбе, любви и добрососедским отношениям. Хотя фактически Россия конфликтует с ЕС», — подчеркнул аналитик в беседе с корреспондентом Pravda. По его мнению, Брюсселю необходимо «с большей серьёзностью воспринимать заявления Москвы» и действовать сообразно этому, укрепляя в первую очередь собственную оборону и безопасность, а не пытаться безуспешно наладить сотрудничество без оглядки на истинные намерения России.

«Нужно делать всё для того, что мы называем «повышением устойчивости» — но по сути, это повышение защиты от шагов Кремля. То есть речь идёт о сборе разведданных, большей прозрачности финансовых операций, касающихся России, регулировании медиарынка, а также военном сдерживании. Всё это необходимо наращивать», — уверен эксперт. По его мнению, сначала Евросоюз должен «стать безопаснее с военной, дипломатической и политической точки зрения», и лишь после этого уже нужно пытаться развивать какой-то диалог с Москвой, поясняется в статье. 

«Тогда нам будет проще общаться с Россией — хотя, конечно, ещё вопрос, о чём с ней вообще можно говорить», — заявил Грессель в интервью Pravda. По его мнению, общение Брюсселя с Москвой не должно происходить на базе соображений, что европейцы знают её потребности и могут ей помочь, поскольку такой подход построен на заблуждениях. И чтобы это понять, достаточно внимательно проанализировать заявления российских официальных лиц, уверен аналитик. 

«Например, климатические изменения мы думаем, что Россия заинтересована в сотрудничестве с нами в этой области, поэтому ЕС готов помочь Москве перейти на зелёную экономику. Но стоит лишь послушать, что говорят представители служб безопасности, близкие к президенту Владимиру Путину. А они говорят, что климатические изменения — это возможность для их страны увеличить площадь сельхозугодий и открыть Арктику для судоходства и добычи полезных ископаемых, а если Европа откажется от российских энергоносителей, они продадут их Китаю или Индии. Вот как Москва относится к климатическим изменениям», — подчеркнул Грессель. 

На самом же деле даже в тех областях, которые в Брюсселе принято считать «перспективными» для сотрудничества с Россией, общих интересов имеется довольно мало, предупреждает эксперт. По его мнению, это касается и такой важной сферы, как борьба с терроризмом: «Как Россия смотрит на терроризм? У Кремля своё понимание, непохожее на Запад. Для России террористы те, кто действует против её интересов»— заявил Грессель.

Поэтому в широком смысле вместе с Москвой будет довольно трудно решать проблему терроризма, и подходить к этому надо крайне осторожно и осмотрительно, считает аналитик: «Я не утверждаю, что нам вообще не стоит сотрудничать с Россией, не обмениваться с ней информацией об угрозах и вести себя цинично. Но утверждать, что сотрудничество с ней крайне важно, что мы умеем находить с Москвой общий язык и она нам нужна  как любит повторять, например, Франция, — значит, создавать ложное впечатление о каком-то якобы неизбежном стратегическом союзе с Кремлём». 

По его мнению, следует также очень осторожно делиться с Москвой какой-либо информацией относительно антитеррористических действий европейских спецслужб. Поскольку Россия, как опасается эксперт, может воспользоваться этой информацией в собственных интересах и даже «передать группировкам, с которыми она контактирует, но которые настроены против Запада».

По большому счёту в этих условия ЕС сможет по-настоящему сотрудничать с Россией только в тех областях, которые выгодны Москве, подчёркивается в статье. В частности, можно начать диалог в сфере контроля над вооружениями, где Россия сейчас полагается, прежде всего, на переговоры с США, пояснил эксперт: «Это от США она требует гарантий, а не от ЕС и его стран-членов. Москву не интересует французское ядерное оружие. В области конвенционального оружия договоры с Соединёнными Штатами и Россией тоже стоят на первом плане. В этом отношении Европа, с точки зрения Кремля, — только игрок, который ассистирует Америке». По его мнению, Евросоюз ещё полностью не адаптировался к новой ситуации в сфере безопасности и контроля над вооружениями. 

Что касается последних споров в отношении применения российской вакцины «Спутник V» и контракта на поставку 2 млн доз этой вакцины, который подписала Словакия, здесь тоже есть причины для опасений, уверен аналитик. По его мнению, для России «Спутник V» — это, в первую очередь, «инструмент геополитики и влияния», в то время как для Евросоюза это, прежде всего, лекарство. И чтобы начать его продавать в Европе, Россия обязана сначала пройти все соответствующие процедуры, установленные Европейским агентством лекарственных средств, как и все остальные производители вакцин, говорится в статье.

По его словам, Москва «долго тянула с подачей заявки» на одобрение своей вакцины и ещё не прошла все процедуры в соответствии с правилами, поэтому легально «Спутник V» появится на европейском рынке ещё не скоро. «Проблема в том, что Москва как будто не понимает или не верит, что где-то могут соблюдаться правила. Она считает, что Европа должна быть по гроб жизни благодарна, что получила хоть какую-то вакцину. Но это глупость. Речь тут не о благодарности, а об одобрении препарата, которое подчинено определённой процедуре», — заключил Грессель в интервью Pravda. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Pravda Словакия Европа
теги
Арктика безопасность Брюссель вакцина геополитика Европа Европейская комиссия Евросоюз информационная война коронавирус кризис оборона Россия санкции Словакия сотрудничество эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров