Корреспондент: МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче Закарпатья России

Глава МИД Словакии принёс извинения Киеву за шутку своего премьер-министра. Как передаёт «Корреспондент», ранее словацкий премьер Игорь Матович на вопрос журналиста о том, что Братислава пообещала россиянам за вакцину «Спутник V», ответил: «Закарпатскую Украину».
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принёс извинения за шутку своего премьер-министра о Закарпатье в обмен на российскую вакцину. Как передаёт «Корреспондент», об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня я общался со своим украинским партнёром, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины», — написал Корчок.
«Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения», — добавил министр.
Ранее на этой неделе во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины «Спутник V», Матович ответил: «Закарпатскую Украину». При этом он дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети ответил Матовичу о Закарпатье, предложив ему обменять пару регионов Словакии на вакцину.
Бронзовая призёрка чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Родионова прокомментировала новость о возвращении российской фигуристки Алёны Косторной от тренера Евгения Плющенко в группу к тренеру Этери Тутберидзе.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался относительно чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.
Опытно-промышленную партию танков, боевых машин пехоты и ремонтно-эвакуационных машин на платформе «Армата» планируется поставить в Вооружённые силы России в 2022 году. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в оборонном ведомстве.
Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадский лыжник Девон Кершоу рассказал об отношении к использованию в спорте противоастматических препаратов, которые, предположительно, могут привести к улучшению спортивных результатов.
Ограничение числа доступных для российских туристов зарубежных стран и авиарейсов привело к росту стоимости полётов: в марте граждане тратят на билеты за границу в среднем на 40% больше, чем в 2019 году, и на 55% больше, чем в 2020-м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервисов по поиску авиабилетов.
Следственными органами Следственного комитета России по Республике Коми по материалам региональных УФСБ и МВД России возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК России).
Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков прокомментировал отказ своего соотечественника Александра Большунова от общения с представителями СМИ после индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с RT предложение отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с марта по май должны писать школьники 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов общеобразовательных организаций всей страны.
Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал отказ соотечественника Александра Большунова от общения со СМИ после индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил игру российского нападающего флорентийского клуба Александра Кокорина в матче 25-го тура итальянской Серии А с римской «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» в Фиорентине и завершилась со счётом 2:1
Министр экономического развития России Максим Решетников утвердил план проведения оценки применения обязательных требований на 2021 год. Документ разработан с учётом позиций делового сообщества и обратной связи от предпринимателей.