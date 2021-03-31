Эксперт Pravda: для диалога с Москвой Европе необходимо повышение устойчивости и безопасности

Европа рассчитывает наладить добрососедские отношения с русскими, не осознавая того, что Москва фактически рассматривает её как угрозу и постоянно провоцирует конфликты, подчеркнул в интервью словацкой газете Pravda аналитик Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям. По мнению эксперта, Брюсселю следует проанализировать истинные намерения Москвы и всерьёз подготовиться, чтобы максимально «повысить устойчивость» и укрепить безопасность ЕС, прежде чем переходить к сотрудничеству.