Словакия
Анатомия информационной войны: как работает российская пропагандистская машина и как ей противостоять
Предпринятая Россией пропагандистская атака на Запад хорошо организована и хорошо финансируется, пишет Бен Ниммо в статье для Central European Policy Institute. Из-за таких СМИ, как RT, в Европе и США уже стали сомневаться в вашингтонской версии событий на Украине. В то же время, отмечает журналист, российская пропаганда предсказуема, и в этом ее слабость.
Aktuality: Либо «товарищи» меняют свою политику, либо сменится режим в Москве
Падение рубля, проблемы российских банков и общее ухудшение экономических показателей показывают, что западные санкции против России имеют эффект, уверен журналист Золо Микеш. Как он пишет на страницах Aktuality, Владимир Путин должен понять, что либо он поменяет свою политику, либо его режим сменится.