Анатомия информационной войны: как работает российская пропагандистская машина и как ей противостоять

Предпринятая Россией пропагандистская атака на Запад хорошо организована и хорошо финансируется, пишет Бен Ниммо в статье для Central European Policy Institute. Из-за таких СМИ, как RT, в Европе и США уже стали сомневаться в вашингтонской версии событий на Украине. В то же время, отмечает журналист, российская пропаганда предсказуема, и в этом ее слабость.