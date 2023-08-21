Slovo: пока американцы в Европе, мира никогда не будет
НАТО является самой смертоносной организацией в мире, ведь если бы Североатлантический альянс распустили после завершения холодной войны, не погибли бы миллионы. Как пишет автор Slovo, Североатлантический альянс был и остаётся в первую очередь наместником и представителем Соединённых Штатов Америки сначала в Европе, а теперь ещё и во всём мире.
Как продолжает автор словацкого портала, НАТО — американский инструмент гегемонии для подавления европейцев. Так же, как когда-то в Индии англичане не справились сами и поэтому использовали индусов для подавления и контроля над своими же, сегодня с европейцами в Европе поступают американцы при помощи НАТО.
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