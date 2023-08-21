Slovo: пока американцы в Европе, мира никогда не будет

Североатлантический альянс был и остаётся в первую очередь наместником и представителем Соединённых Штатов Америки сначала в Европе, а теперь ещё и во всём мире. Как пишет Slovo, конфликт между Востоком и Западом — изобретение США, и пока американцы в Европе, мира никогда не будет, ведь роль НАТО — не в достижении мира, а в ведении войны.

НАТО является самой смертоносной организацией в мире, ведь если бы Североатлантический альянс распустили после завершения холодной войны, не погибли бы миллионы. Как пишет автор Slovo, Североатлантический альянс был и остаётся в первую очередь наместником и представителем Соединённых Штатов Америки сначала в Европе, а теперь ещё и во всём мире.

Как продолжает автор словацкого портала, НАТО — американский инструмент гегемонии для подавления европейцев. Так же, как когда-то в Индии англичане не справились сами и поэтому использовали индусов для подавления и контроля над своими же, сегодня с европейцами в Европе поступают американцы при помощи НАТО.

Но и это ещё не всё: Североатлантический альянс создавался не только для того, чтобы подавлять Европу, но и чтобы уничтожить её. Объединенная Европа, сплоченная настолько, чтобы доминировать в мире культурно и экономически, американцам ни в коем случае не была нужна. Американцы отвели эту замечательную роль для самих себя.

«Вы поймёте мир только тогда, когда осознаете следующее: конфликта между Востоком и Западом русские не хотели. Конфликт между Востоком и Западом — изобретение США. Помните: пока американцы в Европе, мира никогда не будет. Его просто нельзя допускать. Роль НАТО — не в достижении мира, а в ведении войны», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что на пресс-конференции 12 августа 1986 года президент Соединённых Штатов Америки Рональд Рейган сказал: «Девять самых страшных слов в английском языке: «Я представляю власти, и я здесь, чтобы вам помочь». Этот подход характерен и для Североатлантического альянса. Нынешняя американская империя состоит из более чем 800 военных баз по всему миру. Под дулом автомата политикам всех этих государств навязывают волю Соединённых Штатов Америки.

«Вот уже более ста лет американцы борются против сотрудничества России с Германией. Но именно это и нужно: сотрудничество на пользу не только обоих народов, но и на пользу всей Европе», — заключает автор материала.