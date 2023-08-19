Отдать Донбасс и не брать Украину в НАТО — кандидат в президенты США предложил решение украинского конфликта

В интервью CNN кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами объяснил, что целью Америки должно быть не поражение Путина, а мир и процветание самих штатов. По его мнению, для решения конфликта на Украине необходимо оставить Донбасс России и не принимать Украину в НАТО. Также Рамасвами коснулся темы союза России и Китая, который сейчас представляет «самую большую угрозу для США».

Вы также предложили разрешить Владимиру Путину сохранить часть Украины в рамках урегулирования этого конфликта. А что, если потом он захочет часть Польши? А если он захочет получить ещё часть Украины?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США от республиканской партии: Вовсе нет. Мне кажется, администрация Байдена так упорно держится за идею заставить Си Цзиньпина сбросить Владимира Путина. Хотя, на мой взгляд, нам нужно сделать так, чтобы Владимир Путин сбросил Си Цзиньпина. Так же, как Никсон отправился в Китай в 1972 году. Я считаю, что Путин — это новый Мао. Я приеду в Москву и выведу Россию из военного союза с Китаем.

Военный союз России и Китая — это самая большая военная угроза, с которой мы сталкиваемся сегодня. Гиперзвуковые ракеты, ядерный потенциал — Россия далеко впереди нас и Китая. А военно-морской потенциал Китая опережает наш, в сочетании с экономикой, от которой зависит наш современный образ жизни. Эти две страны находятся в военном союзе друг с другом, и никто ни в одной из политических партий не говорит об этом. Хуже всего то, что наши действия на Украине ещё больше подталкивают Россию к сближению с Китаем. Поэтому моя внешняя политика направлена на ослабление этого альянса.

И вы позволили бы Путину сохранить часть Украины?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Я бы сохранил нынешние линии контроля, и это оставило бы часть Донбасса в составе России. Я бы также взял обязательство того, что НАТО не примет Украину в свой состав. Но есть и ещё более значительные цели, которые я бы поставил во главу угла.

Звучит как победа для Путина…

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Нашей целью должно быть не поражение Путина, а победа Америки. О чём мы стали забывать в этой стране, так это о том, что сравнять Россию с землёй — это не стратегическая цель США. Стратегическая цель США — это обеспечение мира и процветания для американцев. И поэтому, знаете что, я действительно считаю, что многие из тех военных ресурсов, которые используются для защиты чужих границ от вторжения в любой точке мира должны быть использованы для защиты от вторжения через нашу южную границу, прямо здесь, у себя на родине.

А между тем, да, нам нужно «отрывать» Россию от Китая, а не укреплять их союз ещё больше. И я думаю, что у нас есть внешнеполитические власть имущие в обеих партиях — и в республиканской, и в демократической — которые, откровенно говоря, ведут себя так, будто мы всё ещё находимся во времена холодной войны прошлого века. Они забывают, что СССР больше не существует и что реальной угрозой для нас сегодня является коммунистический Китай, который становится намного сильнее, когда на стороне Си Цзиньпина находится Владимир Путин.



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 августа 2023 года.