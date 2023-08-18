Fox News: новая реальность — всё больше американцев не хотят помогать Украине

Согласно результатам нового опроса Fox News, всё больше американцев считают, что США делают для Украины слишком много. Число противников поддержки Киева увеличилось на 10% по сравнению с декабрём. По словам экспертов, отчасти это связано с тяжёлым материальным положением американцев. Кроме того, внешняя политика Байдена в целом не находит поддержки населения — своё недовольство ею выразили 55% опрошенных.

Как утверждает Fox News, всё больше американцев полагают, что США делают «слишком много» для помощи Украине. По данным нового опроса телеканала, 36% опрошенных считают, что США следует меньше поддерживать Киев — это число на 10% больше, чем в декабре 2022 года. «Такова новая реальность», — так прокомментировал результаты опроса республиканец Дэрон Шоу.



Такие настроения эксперты связывают с оценкой американцами собственного материального положения. Так, среди тех, кто оценивает своё финансовое положение негативно, 41% призывает сократить помощь Украине. Однако так же настроены и 26% тех, кто оценивает своё материальное положение положительно, отмечает Fox News.

Как утверждает представитель демократической партии США Крис Андерсон, «тяготы конфликта берут своё». По его словам, «американцы, испытывающие финансовые трудности, особенно скептически относятся к помощи США Украине» — они вообще не уверены, что «это того стоит».

Кроме того, опрос коснулся и будущего Украины. Выяснилось, что треть опрошенных считает, что Киев «не переживёт» конфликт с Россией, в то время как 66% настроены более оптимистично — по их мнению, Украина «выживет и сохранит свою независимость».

Что касается действий Джо Байдена, опрос показывает, что его внешняя политика в целом не вызывает у американцев большого восторга: его действия одобряют 41%, в то время как 55% опрошенных выражают резкое недовольство. «Чистый отрицательный рейтинг минус 14», подчёркивает Fox News. При этом международное взаимодействие является одним из лучших вопросов Байдена.

Тем не менее, внешняя политика не занимает высокого места среди приоритетов американцев — как показал опрос, она находится на последнем месте в списке проблем, и лишь 2% опрошенных назвали её самой важной для страны.

Наконец, как отмечает Fox News, респонденты считают, что лучше всего у президента США выходит справляться с вопросами климата. Здесь он показал наилучший результат: 43% одобряющих против 51% недовольных опрошенных.