BFM TV: не поддаваться давлению США — Саркози выступил за диалог с Россией по Украине

01:10
Эколог Балинский: установленные на пляжах Одессы противоминные сетки бесполезны
Украинский эколог Владислав Балинский заявил, что установленные на пляжах Одессы противоминные сетки не выполняют защитную функцию.
01:00
Месси: я всегда держал в уме вариант с США и с радостью приехал
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о переходе в Профессиональную футбольную лигу США и Канады (МЛС).
00:56
РИА Новости: США более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России
США наращивают покупку российских удобрений, за первый квартал текущего года их импорт удобрений из России вырос более чем вдвое.
00:49
Месси: никогда не придавал значения «Золотому мячу»
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не считает «Золотой мяч» самой ценной наградой.
00:38
Романо: Захарян прилетит в Испанию на медосмотр в «Реал Сосьедад» 18 августа
Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян вылетит в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад» 18 августа.
00:33
BFM TV: Саркози выступил за диалог с Россией по Украине
Экс-президент Франции Николя Саркози выступил за сохранение диалога с Россией по поводу ситуации на Украине.
00:21
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 217 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 217 боеприпасов.
00:20
Угрозы жизни госпитализированных детей после посещения бассейна в Сочи нет
Десять спортсменов из Москвы были госпитализированы в городскую больницу в Сочи после посещения сауны с бассейном в санатории.
00:13
США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов
США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов.
00:09
Десять спортсменов попали в больницу после посещения бассейна в санатории Сочи
Десять московских спортсменов оказались в больнице после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора» Лазаревского района Сочи.
00:06
«Аль-Хиляль» объявил о приобретении голкипера Боно
Вратарь «Севильи» и сборной Марокко Яссин Боно продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
00:01
Депутат ГД Сухарев предложил оборудовать учебные автомобили видеорегистраторами
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
23:54
Третья за сутки женщина в Донецке пострадала при обстреле города со стороны ВСУ
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о третьей за сутки пострадавшей от обстрела ВСУ Донецка.
23:52
В МО России сообщили о попытке атаки ВСУ на корабли Черноморского флота
Украинские войска попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Об этом заявили в Минобороны России.
23:50
Легкоатлетку Амусан оправдали в деле о нарушении антидопинговых правил
Дисциплинарный трибунал Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) оправдал рекордсменку мира в беге на 100 м с барьерами нигерийку Тоби Амусан в деле о нарушении антидопинговых правил.
23:41
Экс-военкома на Украине обвинили в обогащении на почти 9 млн гривен
Экс-военкома Днепропетровской области обвинили в обогащении почти на 9 млн гривен, следует из заявления Национального агентства по предотвращению коррупции.
23:35
В МО России заявили о пресечении атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
В Минобороны России заявили о пресечении атаки беспилотника ВСУ самолётного типа в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.
23:30
Матчи 6-го тура Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Махачкале
Матчи 6‑го тура Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах взрыва на АЗС в Махачкале.
23:23
Постпредство России при ООН: кассетные боеприпасы не дают преимуществ Украине
Использование кассетных боеприпасов не даёт преимуществ Украине на поле боя. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
23:22
Масалитин назвал потерей для ЦСКА переход Зайнутдинова в «Бешикташ»
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал переход защитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ» потерей для московского клуба.
23:09
Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над селом Никольское.
23:07
В Турции предупредили Россию о рисках в Чёрном море из-за досмотра сухогруза
Анкара предупредила Москву о рисках, связанных с ростом напряжённости в Чёрном море при повторении ситуаций, похожих на досмотр российскими военными сухогруза «Сукра Окан».
23:01
World Athletics удовлетворена работой ВФЛА по исполнению условий восстановления
Глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен заявил, что удовлетворён работой руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в вопросе выполнения условий восстановления организации.
22:55
ПАОК с Оздоевым вышел в четвёртый раунд плей-офф отбора Лиги конференций
Греческий ПАОК на своём поле разгромил хорватский «Хайдук» (3:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций.
22:52
Пентагон: США не изменили статус готовности ядерных сил из-за действий России
США не увидели причин для изменения готовности стратегических сил из-за каких-либо действий России и Белоруссии в отношении ядерного оружия, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
22:52
В ООН выразили обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину
В ООН выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря всемирной организации Идзуми Накамицу.
22:40
Экс-разведчик США заявил, что ВСУ могут потерять Купянск и Харьков из-за провала
Украина может лишиться Купянска и Харькова из-за провалов ВСУ, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
22:36
Фигурист Морозов: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Владимир Морозов поделился мнением о шансах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
22:30
МО России: истребители коалиции США сблизились с российскими самолётами в Сирии
Два истребителя F-35 коалиции США опасно сблизились с российскими самолётами Су-35 ВКС России в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
22:22
Зверев: Медведев ничего не отдаёт просто, нужно самому выигрывать матч
Немецкий теннисист, экс вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.
22:18
Ещё одна мирная жительница Донецка пострадала при обстреле ВСУ
В ДНР сообщили о ранении ещё одной дончанки в результате обстрела столицы республики со стороны ВСУ.
22:04
Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок.
22:01
Меликов назвал причиной взрыва на АЗС в Махачкале недобросовестность надзора и бизнеса
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной взрыва на автозаправке в Махачкале недобросовестность предпринимателей и надзорных органов.
21:59
Порье: USADA превратится в посмешище, если разрешит Конору драться без допинг-тестирования
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен вернуться в пул USADA.
21:50
GIE: газохранилища в Европе заполнены на 90%
Страны Европы заполнили свои подземные хранилища газа до целевого уровня в 90%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
21:49
Меликов заявил, что обсудил с Путиным отключение света в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос отключения света и стабилизации энергоснабжения в регионе.
21:45
«Будё-Глимт» с Хайкиным вышел в четвёртый раунд плей-офф отбора Лиги конференций
Норвежский «Будё-Глимт» разгромил на выезде армянский «Пюник» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА и пробился в четвёртый раунд плей-офф квалификации.
21:40
Президент «Пюника» о бесплатном проходе на еврокубковый матч: это антифутбольно
Президент «Пюника» Артур Согомонян объяснил причины необычного решения пускать болельщиков на стадион бесплатно на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Будё-Глимт».
21:39
Sky News: поставка самолётов F-16 ВСУ не будет иметь решающего значения
Передача Вооружённым силам Украины истребителей F-16 не будет иметь решающего значения, сообщает телеканал Sky News.
21:34
РИА Новости: суд в Москве арестовал иностранца за шпионаж
Лефортовский суд Москвы арестовал иностранца с фамилией Спектор по уголовному делу о шпионаже.
21:33
Сквер в Петербурге назовут в честь учёного Кнорозова
Сквер в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга назовут в честь учёного и историка Юрия Кнорозова, который известен дешифровкой языка народов майя.
21:30
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
21:27
Агроном Викулов назвал погоду в средней полосе России благоприятной для урожая
Агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов заявил, что погода, которая наблюдается в настоящее время в средней полосе России, является благоприятной для формирования урожая.
21:26
Лукашенко: США подпитывают тщеславие Зеленского для продолжения конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты подпитывают тщеславие украинского лидера Владимира Зеленского для продолжения конфликта.
21:22
В Башкирии завели дело по факту падения остановки на двух подростков
В Иглинском районе Башкирии завели уголовное дело по факту падения остановки на двух подростков.
21:19
Гурцкая: «Рубин» завтра может объявить об отставке Рахимова
Главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова могут отправить в отставку на этой неделе.
21:17
Лукашенко: перед началом спецоперации Украина угрожала Белоруссии ракетами
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что перед началом специальной военной операции Украина угрожала Белоруссии запуском ракет через границу.
21:16
В результате ДТП с тремя автомобилями в Челябинске погиб 19-летний пассажир
На улице Молодёжной в Челябинске произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Погиб 19-летний пассажир одной из машин.
21:14
Меликов сообщил о процедуре опознания погибших при взрыве в Махачкале
В Дагестане идёт процедура опознания погибших в результате взрыва в Махачкале, по состоянию на 16 августа неопознанными оставались 17 человек.
21:10
В Подмосковье заработали первые школьные ярмарки
В Московской области начали работу первые ярмарки школьных принадлежностей. Всего они появятся в 16 городских округах.