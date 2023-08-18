BFM TV: не поддаваться давлению США — Саркози выступил за диалог с Россией по Украине

Бывший президент Франции Николя Саркози в своей новой книге выступил за сохранение диалога с Россией, передаёт BFM TV. Он подчёркивает, что главе государства тяжело придерживаться такой позиции из-за давления европейских союзников и особенно США.

ЖУРНАЛИСТ BFM TV: По поводу ситуации на Украине он (Николя Саркози. — ИноТВ) нарисовал довольно пессимистичную картину. Николя Саркози опасается самого худшего и пишет: «Задача французского президента — не закрывать возможность для диалога с Россией». Эта позиция сближает его немного с тем подходом, который пытался отстаивать Эммануэль Макрон.

В то же время Николя Саркози отмечает, что президенту Республики с трудом удавалось придерживаться этой линии главным образом из-за давления некоторых европейских союзников Франции. И, как я говорил, он опасается самого худшего в развитии этого конфликта. «Мы не участвуем в военных действиях, — пишет Николя Саркози, — но мы безостановочно поставляем оружие одной из сторон конфликта. Такая ситуация может в обозримом будущем стать неуправляемой».

Бывший президент республики считает, что во время своего президентства поступал правильно, когда сопротивлялся определённому давлению, особенно со стороны США, относительно вхождению Украины в НАТО или Евросоюз. Он предполагает, что нельзя сохранять неопределённость и давать ложные обещания Владимиру Зеленскому по этому вопросу, потому что Евросоюз не сможет включить Украину в своё объединение.

Вот что говорит Николя Саркози в своей книге. Действительно, это довольно пессимистичный взгляд на ситуацию на Украине.