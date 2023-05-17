Le Figaro: апелляционный суд оставил приговор для Саркози в силе — год лишения свободы и два условно

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор для бывшего президента Франции Николя Саркози по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием, сообщает Le Figaro. Политика приговорили к году лишения свободы и ещё двум годам условно.

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трём годам лишения свободы, в том числе к одному году заключения с ношением электронного браслета и двум годам условно, сообщает Le Figaro. Его обвинили в коррупции и злоупотреблении влиянием в деле о прослушивании телефонных разговоров. Издание отмечает, что никогда ранее никто из бывших президентов не получал подобных санкций.

Адвокат Саркози Жаклин Лаффон заявила, что этот вердикт они обжалуют. Она настаивает на невиновности своего подзащитного, а вердикт называет несправедливым.



По сути Парижский апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный 1 марта 2021 года. Саркози обвиняют в том, что он заключил коррупционный договор с Жильбером Азибером, который на тот момент был генеральным советником Кассационного суда, чтобы тот повлиял на апелляцию, поданную Саркози по другому делу, в обмен на «повышение» до почётного поста в Монако.



Виновными были признаны и Азибер, и адвокат Саркози Тьерри Эрцог, который помогал тогда Саркози договориться. Плюс, Саркози на три года ограничили в правах, а Эрцогу запретили адвокатскую практику на три года.



Впрочем, Саркози предстоит ещё одно судебное разбирательство по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2007-м, напоминает Le Figaro.