Le Figaro: апелляционный суд оставил приговор для Саркози в силе — год лишения свободы и два условно

14:22
ТАСС: два человека ранены при обстреле ВСУ Пологовского района Запорожской области
Два мирных жителя получили тяжёлые ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Пологовского района Запорожской области.
14:19
Актёр Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли Терминатора
Американский артист Арнольд Шварценеггер отрицательно отнёсся к возвращению в фильм о Терминаторе.
14:15
Экс-арбитр ФИФА Савченко: Карасёв хорошо отработает на дерби «Спартак» — ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасёва на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА.
14:12
Нападающий «Локомотива» Камано: я не против получить паспорт РФ
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано изъявил желание получить российский паспорт.
14:10
Галактионов рассказал о переговорах с Дзюбой по поводу продления контракта
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
14:09
В МЧС предложили оказать пострадавшим при пожарах на Урале помощь из федерального бюджета
Глава МЧС России Александр Куренков предложил оказать пострадавшим при пожарах в Свердловской и Курганской областях материальную помощь из федерального бюджета.
14:05
В ЛДПР заявили, что не собираются менять партийные цвета
ЛДПР не собирается менять цвета партийного герба из-за обвинений некоторых граждан в схожести с украинским флагом.
14:02
Мэр Донецка подтвердил гибель трёх человек и ранение двух при обстреле города ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель трёх человек и ранение ещё двух при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины.
13:55
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
13:54
«Лада» объявила о подписании двухлетнего контракта с тренером Браташом
Хоккейный клуб «Лада» объявил о подписании контракта с тренером Олегом Браташом.
13:53
МЧС России: на Урале при пожарах сгорело более 800 жилых домов
В результате пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях сгорело более 800 жилых домов, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
13:51
В России началось серийное производство ракет повышенной мощности «Бронебойщик»
В России началось серийное производство новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.
13:51
Посол Украины во Франции потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с цирком
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL за сравнение турне президента Украины Владимира Зеленского с цирком.
13:50
Григорян назначен на пост главного тренера «Кубани»
Российский специалист Александр Григорян был назначен на пост главного тренера «Кубани».
13:47
Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в России
Глава МЧС России Александр Куренков объявил о начале пожароопасного сезона в стране.
13:46
Путин поручил обеспечить до холодов жильём пострадавших при пожарах жителей на Урале
Президент России Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона решить вопрос с жильём для людей, пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях.
13:36
Путин поручил до 1 июля 2024 года предоставить предложение об организации игр БРИКС в России
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения об организации и о проведении в 2024 году в России спортивных игр БРИКС.
13:34
АЛРОСА избрала нового гендиректора
Наблюдательный совет АЛРОСА, крупнейшей в России алмазодобывающей компании, избрал Павла Маринычева гендиректором компании.
13:33
Песков: в Кремле видели обращения касательно дел о госизмене против сибирских учёных
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращения касательно дел о госизмене против сибирских учёных. По его словам, он не считает, что Кремль может как-то отреагировать на это.
13:30
Путин поручил направить пострадавших при пожарах детей на отдых
Президент России Владимир Путин поручил направить пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях детей на отдых.
13:28
Анчелотти: мы не тренируем серию пенальти, ведь воссоздать атмосферу невозможно
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему его команда не тренирует пробитие серии пенальти.
13:27
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в России до 15 июня
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
13:20
Сборная России завоевала 11 золотых медалей на ЧМ по тайскому боксу
С 3 по 14 мая 2023 года в Бангкоке прошёл 30-й юбилейный чемпионат мира по тайскому боксу и чемпионат мира среди молодёжи до 23 лет.
13:16
Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Девушки с Макаровым»
Телеканал ТНТ и Comedy Club Production работают над съёмками четвёртого сезона комедийного проекта «Девушки с Макаровым».
13:15
Синод РПЦ утвердил молитву для желающих найти работу
Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение по случаю поиска работы.
13:14
Бочкарёв: в ЗелАО построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом
В районе Крюково Зеленоградского административного округа (ЗелАО) построят школу на 550 мест, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
13:13
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ возросло до восьми
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ возросло до восьми, заявил мэр города Дмитрий Шевченко.
13:13
В VK выяснили, сколько денег родители потратят на выпускной в 2023 году
«Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru» (проекты VK) провели опрос, чтобы узнать у родителей российских школьников, сколько денег они собираются потратить на выпускной в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба VK.
13:08
Глава МИД Лавров: Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
13:07
На матче 32-го тура Первой лиги «Балтика» — «Рубин» ожидается аншлаг
На матче 32-го тура Первой лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином» ожидается аншлаг.
13:07
Великая не в курсе о поединке с Загитовой в рамках Дня московского спорта
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая прокомментировала информацию о том, что она проведёт поединок с фигуристкой Алиной Загитовой.
13:04
Три человека погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
По предварительным данным, три мирных жителя погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.
13:02
Губернатор заявил, что мирный житель пострадал при подрыве мины в Белгородской области
Мирный житель в селе Черемошное Белгородской области пострадал при подрыве мины «Лепесток». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
12:58
Пасечник рассказал о состоянии ребёнка, пострадавшего при обстреле ВСУ Луганска
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал о состоянии ребёнка, который пострадал при обстреле города со стороны ВСУ.
12:57
«Арсенал», «Волгарь», «Енисей» и «Родина» получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей
Стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для Российской премьер-лиги (РПЛ) и стыковых матчей.
12:52
В Луганске суд приговорил солдата ВСУ к 20 годам колонии за обстрел жилого квартала
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил наводчика 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павла Смилко к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилого квартала.
12:46
Песков адресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине авторам идеи
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР авторам идеи.
12:45
Песков: Россия видит, что поставки оружия Киеву и его технические характеристики растут
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, увеличился.
12:45
Снаряд ВСУ попал в магазин в Донецке
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в магазин.
12:41
В МИД Финляндии заявили, что не станут закрывать посольства в Москве и Петербурге
Глава финского МИД Пекка Хаависто заверил, что власти не станут закрывать посольства республики в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге из-за заморозки счетов.
12:36
Мэр Ясиноватой заявил, что жители не хотят эвакуироваться, несмотря на обстрелы ВСУ
Желающих покинуть Ясиноватую на фоне обстрелов ВСУ нет, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр города Дмитрий Шевченко.
12:36
Защитник Мёрфи продлил контракт с ХК «Сибирь»
Защитник Тревор Мёрфи продлил контракт с хоккейным клубом «Сибирь».
12:34
Глава Минцифры Шадаев заявил, что реестр военного учёта начнёт работу к осеннему призыву
Единый реестр военного учёта начнёт работу в России к осеннему призыву. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
12:31
Глава МИД России Лавров: США и их союзники советуют Армении изгнать российских военных
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники советуют Армении изгнать российских военных и отказаться от размещения российской базы.
12:26
Агапитов: IWF записала в преступники всех российских спортсменов
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов отреагировал на то, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) создаст независимую комиссию для проверки допущенных к соревнованиям россиян.
12:26
Президент Дуда: Польша передала Украине почти все свои истребители МиГ-29
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передала Киеву почти все свои истребители МиГ-29.
12:21
В ФСБ сообщили о задержании в России четырёх человек за финансирование терроризма
Сотрудники ФСБ России задержали в трёх регионах России четырёх человек, причастных к сбору денежных средств для террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
12:21
В сети вышел тизер фильма «Пять ночей у Фредди»
В сети вышел тизер экранизации видеоигры «Пять ночей у Фредди» (Five Nights at Freddy’s).
12:20
В новый антироссийский санкционный пакет ЕС могут добавить до 100 физлиц и компаний
В предложениях по 11-му пакету санкций против России предполагается включить порядка 100 физлиц и компаний.
12:17
VK Fest опубликовал финальный состав исполнителей, которые выступят в Сочи
На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса в рамках VK Fest выступят такие артисты, как Леонид Агутин, Мари Краймбрери, Клава Кока, DJ SMASH, Звонкий, Султан Лагучев и Коста Лакоста.