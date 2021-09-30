Times: Саркози приговорили к году лишения свободы

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы, разрешив ему отбывать срок дома с электронным браслетом, передаёт The Times. Как отмечает издание, Саркози намерен обжаловать приговор, вынесенный за превышение установленного порога расходов на избирательную кампанию 2012 года.

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году лишения свободы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, сообщает The Times.

По версии следствия, бывший глава государства потратил на избирательную кампанию значительно больше установленного порога расходов, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Финансирование кампании обошлось Саркози почти в два раза дороже допустимых по закону €22 млн.

Кроме того, по данным обвинения, избирательный штаб политика использовал для сокрытия превышения расходов избирательной кампании фальшивые счета. По делу, кроме бывшего президента, проходили ещё 13 обвиняемых.

В ходе слушаний Саркози настаивал, что ему не были известны детали расходов в рамках кампании, которая закончилась его проигрышем Франсуа Олланду, сменившему его на посту президента.

Однако, как отметила судья Каролин Вигье, расходы Саркози на предвыборную кампанию достигли предела за 23 дня до выборов. Тогда он должен был прекратить любую форму агитации, связанную с расходованием средств.

Тем не менее политик отдавал приказы о проведении всё большего числа митингов по мере приближения выборов, когда опросы показывали, что он отстаёт от Олланда. В какой-то момент он сказал помощникам, что хочет проводить по «митингу в день», уточнив, что каждый из них должен быть «шоу в американском стиле». При этом Вигье подчеркнула, что Саркози знал о затратах в ходе кампании и хорошо разбирался в соответствующем законодательстве, так как кампания 2012 года была для него не первой.

Адвокат Саркози сообщил, что политик, настаивающий на своей невиновности, будет подавать апелляцию, что отсрочит приведение приговора в исполнение. Однако даже в случае проигрыша по решению суда срок он может отбывать дома, однако при этом будет обязан носить электронный браслет.



Таким образом, Саркози сможет «избежать унижения» стать первым бывшим главой Франции, заключённым в тюрьму, со времён Филиппа Петена, который возглавлял коллаборационистское правительство, сотрудничая с нацистами во время Второй мировой войны.

Как напоминает издание, это не первый процесс во Франции, в котором в числе подсудимых фигурирует Саркози. В марте суд Парижа признал политика виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно. Саркози обжаловал приговор, в связи с чем ему предстоит новое судебное разбирательство. По мнению бывшего президента, он стал жертвой мстительных судей, которые хотели отомстить ему за попытку сократить их полномочия в период пребывания у власти с 2007 по 2017 год.

The Times отмечает, что проблемы с законом Саркози положили конец его надеждам на возвращение в политику, однако мало повлияли на его авторитет среди сторонников оппозиционной партии «Республиканцы».