Ouest-France: «это сказки» — Саркози отрицает превышение финансирования на избирательную кампанию

Экс-президент Франции Николя Саркози решительно опроверг все обвинения в повышенных тратах на свою избирательную кампанию 2012 года, которая, по его словам, не отличалась от кампании 2007 года. В суде политик утверждал, что не знал ни о каких фальшивых счетах и фиктивных договорах, потому что занимался политической стороной предвыборной гонки, пишет Ouest-France.

Во вторник, 15 июня, на заседании суда Николя Саркози решительно опроверг все обвинения, выдвинутые против него в деле «Бигмалиона», сообщает Ouest-France. Бывшему лидеру Франции ставят в вину чрезмерные расходы на президентскую кампанию 2012 года.

Как рассказывает издание, воинственно настроенный Саркози в течение четырёх часов защищал себя в суде, повышая голос и энергично жестикулируя. Он полностью опроверг обвинительное заключение о «раскрутке» своей кампании и проведении множества митингов, которые потребовали резко увеличить расходы. «Это сказки», — утверждал экс-президент, напомнив, что тогда он провёл столько же встреч с общественностью, как и в 2007 году, поэтому они никак не могли стоить в два раза больше.

Согласно расследованию, расходы на финансирование кампании составили «по крайней мере €42,8 млн», что сильно превышает разрешённые законом €22,5 млн. Для сокрытия этого факта партия Саркози Союз в поддержку народного движения (UMP) использовала систему фальшивых счетов, однако сам он отрицает, что знал об этом. Судебный следователь в постановлении указывает, что бывший глава государства «бесспорно, извлёк выгоду» от такого мошенничества, однако при этом расследование не выявило, совершалось ли оно по его приказанию, участвовал ли он в нём и даже был ли он о нём проинформирован.

Французская газета отмечает, что в отличие о других 13 подсудимых — бывших сотрудников «Бигмалиона», UMP и бухгалтеров, — которых судят за мошенничество или соучастие, Николя Саркози обвиняется в «незаконном финансирование своей кампании». Он может понести наказание в виде года тюрьмы и штрафа в €3 750. Ему ставят в вину то, что несмотря на два предупреждения со стороны бухгалтеров, он позволил тратить деньги. При этом сам экс-президент утверждает, что не знал о превышении финансирования. По его словам, он сосредоточился только политической стороной кампании, и ему не хватало времени заниматься бухгалтерией.

На суде Саркози заявил, что во время митингов у него было только два требования: «хорошая звуковая аппаратура, чтобы не надрывать голос» и «хороший свет, чтобы не казаться бледным в телевизоре». Он не может поверить, что его кампания действительно столько стоила: признавая, что существовали фальшивые счета и фиктивные договоры, бывший президент считает, что деньги не поступали на его кампанию, «иначе это было бы видно». «Сказали бы: «Саркози сошёл с ума, он на своих митингах раздаёт народу икру», — приводит Ouest-France ироничные слова обвиняемого.