Libération: Франция начала расследовать работу Саркози на российскую компанию

Бывший президент Франции Николя Саркози заключил с российской компанией «РЕСО-Гарантия» контракт на оказание консалтинговых услуг. Однако, как пишет Libération, французская финансовая прокуратура намерена проверить, не было ли в его деятельности незаконного лоббирования или попыток скрыть преступления.
Во Франции Национальная финансовая прокуратура начала предварительное расследование в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием и сокрытии преступлений. Как поясняет Libération, речь идёт о сотрудничестве Саркози с российской страховой фирмой, за которое он должен был получить €3 млн за несколько лет.
Контракт с «РЕСО-Гарантия» на оказание консалтинговых услуг Саркози заключил в 2019 году. «Пока ничего незаконного», — пишет автор статьи. Но, как написало издание Mediapart, прокуратура намерена выяснить, не проводил ли бывший глава французского государства для своих нанимателей «потенциально преступные действия по лоббированию интересов».
При этом антикоррупционная служба Франции обратила внимание на эту историю ещё летом 2020 года, когда на счёт Саркози поступил первый транш из России на сумму в €500 тыс.
Как ответили владельцы «РЕСО-Гарантия», они на самом деле нанимали Саркози как «специального советника» и председателя комитета советников правления. Они настаивают, что его работа ограничена крупными международными проектами компании, которые носят исключительно экономический характер, расположены за пределами Франции и никак не связаны с правительством.
Это новое дело усиливает юридическое давление на Николя Саркози. Как напоминает Libération, его обвиняют в попытке получения секретной информации незаконным путём. По этому обвинению ему грозит до четырёх лет заключения.
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