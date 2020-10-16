BFM TV: «участие в преступном сообществе» — Саркози предъявили очередное обвинение по делу о ливийском финансировании

Экс-президенту Франции Николя Саркози было предъявлено обвинение в «участии в преступном сообществе» по делу о финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года, сообщает BFM TV. Как напоминает издание, расследование по этому делу началось в 2012 году по следам публикации во французских СМИ. И хотя неопровержимых доказательств виновности Саркози найдено не было, косвенные улики привели к возбуждению девяти уголовных дел, отмечает сайт телеканала.

Экс-президенту Франции Николя Саркози было предъявлено обвинение в «участии в преступном сообществе» в рамках расследования дела о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года, сообщает BFM TV со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру Франции. Как подчёркивается в статье, это первый случай. Когда президенту Французской республики предъявляется столь крупное обвинение.

Как напоминает сайт телеканала, на предыдущем допросе в июне 2019 экс-глава французского государства заявил, что «полностью невиновен», осудил «заговор» против него, а затем отказался отвечать на вопросы следователей, надеясь, что апелляция отменит рассмотрение дела. Однако менее месяца назад Апелляционный суд Парижа , в котором Саркози уже было предъявлено обвинение в марте 2018 года по делу о «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании кампании», подтвердил обвинение. Бывший президент был помещён под судебный надзор.

По словам издания, теперь судебные органы интересуются наличными выплатами от ливийского режима, осуществлёнными, как сообщается, через одного из бывших сотрудников Саркози Тьери Гобера, которому также было предъявлено обвинение в участии в «преступном сообществе» 31 января этого года. Следователи задаются вопросом, мог ли этот денежный перевод служить для финансирования бюджета предвыборной кампании Николя Саркози.

Как напоминает BFM TV, расследование по этому делу было начато в 2012 году после публикации изданием Mediapart документа, призванного доказать, что кампания Николя Саркози финансировалась режимом Муаммара Каддафи. За семь лет работы судебные органы собрали немало «тревожных указаний» на верность этого утверждения, включая показания ливийских сановников, записки секретной службы Триполи и показания посредника, однако никаких неоспоримых вещественных доказательств так и не было найдено. Тем не менее, подозрительные движения средств привели к возбуждению девяти уголовных дел.

Помимо этого, Саркози должен предстать перед судом с 23 ноября по 10 декабря по делу о «коррупции» и «прослушке»: вместе со своим адвокатом Тьерри Эрзогом он подозревается в попытке получить от верховного судьи Жильбера Азиберта секретную информацию в ходе судебного процесса. Кроме того, с 17 марта по 15 апреля 2021 года пройдут судебные слушания по делу о незаконном финансировании другой его предвыборной кампании, где он обвиняется в превышении лимита расходов.