BFM TV: Саркози стал первым экс-президентом Франции, для которого прокуратура потребовала реального срока

Французские прокуроры потребовали для Николя Саркози, который в рамках скандального «дела о прослушке» обвиняется в коррупционных сделках, четыре года тюремного срока, включая два условно, передаёт BFM TV. По данным телеканала, Саркози стал первым бывшим президентом страны, для которого государственное обвинение запросило реального срока заключения — на процессе против Жака Ширака, обвинявшегося в 2011 году в растрате государственных средств, прокуроры просили суд прекратить дело.

Национальная финансовая прокуратура Франции во вторник в рамках так называемого дела о прослушке потребовала для бывшего президента страны Николя Саркози четыре года тюрьмы, включая два условно, сообщает BFM TV. Как подчёркивается в материале на сайте телеканала, Саркози таким образом стал первым экс-главой государства, которого судебные органы сочли необходимым приговорить к реальному сроку заключения.

По данным BFM TV, аналогичное наказание финансовая прокуратура считает справедливым для двух других обвиняемых по тому же делу — адвоката Саркози Тьерри Эрцога (для которого также требуют пятилетнего запрета на профессиональную деятельность) и бывшего верховного судьи Жильбера Азибера.

Как напоминает корреспондент BFM TV, ранее во Франции прокуроры никогда не требовали реальных сроков для бывших президентов — в 2011 году в рамках дела о фиктивных рабочих местах в мэрии Парижа против ныне покойного Жака Ширака, обвинявшегося в растрате государственных средств и злоупотреблении доверием, прокуратура просила суд прекратить дело.

В своей обвинительной речи по «делу о прослушке» прокуроры финансовой прокуратуры осудили действия всех фигурантов, заявив, что Николя Саркози «запятнал имидж президента», Тьерри Эрцог — адвокатов, а Жильбер Азибер — судей, и добавив, что это дело «подорвало структуру наших государственных институтов».

«Если бы бывший президент — который, кстати говоря, и сам адвокат по профессии — помнил об авторитете, ответственности и обязанностях, присущих порученной ему должности, то всех этих событий бы не произошло», — цитирует речь BFM TV. В выступлении прокуроры также подчеркнули, что Саркози, занимая президентский пост, должен был выступать в качестве «гаранта независимости судебной власти».

Как отмечается в материале BFM, Саркози сразу после завершения судебного заседания покинул зал, не делая каких-либо заявлений, поручив эту задачу своей защитнице Жаклин Лаффон. Адвокат экс-президента, между тем, отреагировала на обвинительную речь спокойно. «Мы сохраняем уверенность, и эту уверенность нам обеспечивают вот такие прения. Все видят, что запрошенный прокуратурой срок не стыкуется с тем обстоятельством, что сотрудники этой прокуратуры на протяжении прений на заседаниях не присутствовали. Прокуратура дезертировала, отказавшись поддерживать обвинение», — заявила она.

По данным BFM TV, в среду на суде выступят Лаффон и её коллега Жозе Аллегрини (адвокат Азибера. — ИноТВ). В четверг речи произнесут (два других адвоката Саркози. — ИноТВ) Эрве Темим и Поль-Альбер Иванс, а также, как ожидается, будет вынесено решение по делу.