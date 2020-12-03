Le Figaro: модернизатор и сторонник Евросоюза — во Франции вспоминают экс-президента Жискара д’Эстена, умершего от COVID-19

Французские политики отдают дань памяти бывшему президенту страны Валери Жискару д’Эстену, который умер от последствий коронавируса в 94 года, пишет Le Figaro. Представители различных политических партий отмечают усилия экс-главы государства в укреплении франко-немецкого союза, его приверженность европейской идее, а также «смелые нововведения» и реформы, которые модернизировали жизнь французского общества.

Французская Республика в трауре: в среду ушёл из жизни Валери Жискар д’Эстен, занимавший пост президента страны с 1974-го по 1981 год, сообщает Le Figaro. Всего через несколько минут после объявления родственниками о смерти бывшего лидера от «последствий коронавируса» французская политическая элита начала отдавать дань памяти его преобразованиям.

Как рассказывает издание, с «большой грустью» почтил память своего предшественника, «человека, которым гордилась Франция», Николя Саркози, который также в прошлом занимал Елисейский дворец. Он напомнил в Twitter, что всю свою жизнь Жискар д’Эстен «работал над укреплением связей с европейскими государствами, успешно старался модернизировать политическую жизнь и посвятил свой высокий интеллект анализу сложнейших международных проблем».

Ещё один бывший президент Франсуа Олланд заявил, что страна «потеряла государственного деятеля, который сделал выбор в пользу открытости миру» и был «подчёркнуто» сторонником единой Европы, хотя его «не всегда понимали». Олланд напомнил, что реформы во время нахождения у власти «президента, который модернизировал Францию», также «способствовали укреплению франко-немецкого тандема, созданию валютного союза и открытию общего рынка».

Председатель Национального собрания Ришар Ферран также в сообщении попрощался с «великим демократом и великим европейцем, которым был Валери Жискар д’Эстен». По словам политика, «совершеннолетие в 18 лет, легализация абортов, создание Государственного секретариата по делам женщин» стали лишь некоторыми «смелыми нововведениями, которыми обязано ему наше время». «Европейская идея потеряла одного из своих основателей, а Франция — президента, который привнёс модернизацию и смелые нововведения», — подчеркнул Ферран в Twitter.

Долгое время Валери Жискар д’Эстен являлся харизматичным лидером Союза за французскую демократию (UDF), и центристы в качестве продолжателей его дела присоединились к хору восхвалений, отмечает французская газета. В комментарии для агентства AFP председатель Европейской демократической партии Франсуа Байру сожалел о потере модели для подражания, человека, который «заставил задуть сильный ветер модернизации французского общества», который «обладал всеми качествами (президента. — ИноТВ)» и который «практически естественно господствовал благодаря своей выправке, превосходству, речи, живости своей интуиции».

Глава республиканцев Кристиан Жакоб подчеркнул, что президентство Жискара д’Эстена, «несомненно, оставило значительный след в Пятой республике», потому что он «убеждённо и решительно работал над модернизацией общества». Бывший премьер-министр при Жаке Шираке Жан-Пьер Раффарен также поделился своими сожалениями в Twitter: «Жискар д’Эстен останется президентом прогрессивности и реформ», который «пробудил надежды» французов. «При нём молодёжь и женщины нашли новое место в Республике, а французская демократия утвердилась в качестве европейской», — написал Раффарен.

Наконец, лидер Национального объединения Марин Ле Пен выразила свои «соболезнования близким Жискара д’Эстена», который стал «президентом Франции в кризис», ввёл «новые гражданские свободы» и оказал «горячую поддержку технологическому прогрессу». Вместе с тем Ле Пен указала, что в 2018 году бывший президент «признался, что его величайшей ошибкой было разрешение воссоединения семей (мигрантов. — ИноТВ)». Глава Нацобъединения надеется упразднить этот закон, который она считает катастрофой для государства в сфере миграционной политики, пишет Le Figaro.