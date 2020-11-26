Eltrece: «Я потерял большого друга, а мир потерял легенду» — Пеле красиво простился с Марадоной

12:50 В Крыму против мужчины завели дело из-за угрозы убийством В Крыму задержан мужчина, который угрожал убийством своей жене. Против него возбудили уголовное дело.

12:49 Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам заболел коронавирусом перед стартом КМ Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в преддверии старта Кубка мира сезона-2020/21.

12:47 Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции Четырём школьникам предъявлены обвинения по делу об убийстве учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, передаёт BFMTV.

12:42 В Росздравнадзоре заявили о дефиците коек в ряде регионов Глава Росздравнадзора Ирина Серёгина на XI Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что в ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

12:39 В Севастополе открылась выставка к 100-летию окончания Гражданской войны Выставка, посвящённая 100-летию окончания Гражданской войны и эвакуации армии Врангеля из Крыма «То, что я должен сказать…», открылась в Екатерининском зале севастопольского Дома офицеров Черноморского флота в Севастополе.

12:36 В Курганской области ликвидировали семь ОПГ за год В 2020 году в Курганской области полицейские ликвидировали семь организованных преступных групп (ОПГ).

12:31 Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор лидеру ячейки «Аум Синрикё» Южный окружной военный суд назначил наказание в виде 15 лет колонии главе российской ячейки террористического сообщества «Аум Синрикё»* Михаилу Устьянцеву.

12:31 Минвостокразвития сообщило о ситуации с энергоснабжением Владивостока Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о ситуации с энергоснабжением Владивостока.

12:27 Глава ФФККР надеется, что ЧЕ по фигурному катанию пройдёт в намеченные сроки Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию о возможном переносе чемпионата Европы по фигурному катанию в Загребе.

12:19 Стартовал третий этап испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», начинаются в четверг, 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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12:18 Правительство выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам до конца года Правительство России выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, на период до конца текущего года.

12:17 Лавров сообщил о подтверждении курса на укрепление связей с Минском Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии заявил, что Александр Лукашенко подтвердил курс на всестороннее укрепление связей Минска и Москвы — «союзнических, стратегических — во всех областях».

12:14 В ISU прокомментировали информацию о возможном переносе ЧЕ по фигурному катанию Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал информацию о возможном переносе чемпионата Европы по фигурному катанию в хорватском Загребе.

12:08 Путин открыл цех по производству вакцины от коронавируса в Братске Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где в числе прочего будут производиться вакцины от коронавирусной инфекции.

12:00 В Госдуме оценили идею льготной ипотеки на частные дома для молодёжи Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что госкомпания «ДОМ.РФ» выделит 300 млн рублей на пилот программы субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке.

11:58 Меркель высказалась об ограничениях по коронавирусу в ФРГ Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге прокомментировала ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19 в ФРГ.

11:58 Парламент Азербайджана выразил протест сенату Франции из-за Карабаха Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест сенату Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху, передаёт РИА Новости.

11:53 «Спартак» объявил о назначении Попова спортивным директором клуба Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на должность спортивного директора.

11:50 Лукашенко оценил действия России в ситуации с Нагорным Карабахом Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал действия России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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11:36 Агуэро отреагировал на смерть Марадоны Нападающий аргентинского «Манчестер Сити» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро отреагировал на смерть своего бывшего тестя, легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.

11:33 «Право на офлайн» сохранится в законопроекте о дистанционной работе Законопроект об удалёнке сохраняет право дистанционных работников быть офлайн, заявил первый зампред фракции ЕР, один из авторов инициативы Андрей Исаев.

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11:26 В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн рассказал о контактах с Россией по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

11:20 Адвокат не считает, что уровень РПЛ упал Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат высказал мнение о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

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11:07 Путин поручил представить предложения о большем применении ОС «Аврора» Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и совместно с публичным акционерным обществом «Ростелеком» «представить предложения о существенном расширении начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях».

11:06 В Перми родители утонувшей в бассейне девочки получили компенсации В Перми родители утонувшей в бассейне спорткомплекса «Олимпия» 11-летней девочки получили по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

11:04 В Роскачестве дали рекомендации по съёмке на смартфон В Роскачестве рассказали, как добиться более высокого качества снимков на смартфоне.

11:02 Директор ФСИН рассказал о числе поступивших с начала года обращений Директор ФСИН России Александр Калашников сообщил о получении чуть более 230 тыс. обращений от граждан, содержащихся в учреждениях службы.

11:01 Экс-тренер «Зенита» предложил вывести из обращения 10-й номер в память о Марадоне Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне работающий во французском «Марселе», предложил Международной федерации футбола (ФИФА) вывести из обращения 10-й игровой номер в память о легендарном аргентинце Диего Марадоне.

10:59 Обвиняемые в попытке госпереворота в Турции получили пожизненные сроки Турецкий суд приговорил к пожизненным заключениям обвиняемых в попытке госпереворота в июле 2016 года, передаёт Anadolu.

10:57 «Матч ТВ» покажет документальный фильм о Марадоне Документальный фильм британского режиссёра Азифа Кападиа «Диего Марадона» будет показан российским зрителям телеканалом «Матч ТВ».

10:56 Для очистки наледи с вант моста на острове Русский привлекут альпинистов Для уборки наледи с вант моста на острове Русский собираются привлечь профессиональных альпинистов из других регионов Дальнего Востока.

10:50 В Петербурге за сутки выявили почти 3700 новых случаев коронавируса В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3669 новых случаев коронавируса.

10:50 Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавируса Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

10:46 Сборная России по скелетону допущена до участия во втором этапе КМ Сборная России в полном составе допущена до участия во втором этапе Кубка мира по скелетону, который пройдёт в латвийской Сигулде.

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10:40 В России за сутки выявили 25 487 случаев коронавируса В России за сутки выявили 25 487 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 2 187 990 пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

10:40 В Минске началась встреча Лукашенко и Лаврова В Минске во Дворце независимости начались переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

10:37 Мурашко рассказал о ситуации с поставками лекарств Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов рассказал о ситуации с поставками лекарств.

10:36 Монсон высказался о конфликте Харитонова и Яндиева Бывший американский боец смешанных единоборств, а ныне депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон высказал мнение о потасовке между российскими бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

10:32 В ОНК рассказали об условиях содержания задержанных членов ячейки «Свидетели Иеговы» Пятеро из задержанных 24 ноября участников запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»* помещены в ИВС №1 ГУ МВД России по Москве (на Петровке, 38).

10:24 Суд арестовал обвиняемого в подготовке взрывов в Московском регионе Октябрьский районный суд Владимира арестовал на два месяца сторонника международной террористической организации, обвиняемого в подготовке взрывов в Московском регионе. Об этом сообщается на сайте суда.