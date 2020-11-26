Eltrece: «Я потерял большого друга, а мир потерял легенду» — Пеле красиво простился с Марадоной

Пеле опубликовал в Twitter красивое и тёплое послание в связи со смертью Диего Марадоны, передаёт аргентинский канал eltrece. «Я потерял большого друга, а мир потерял легенду», — написал он. Бразилец также выразил надежду на то, что однажды сможет вместе с Марадоной «сыграть в футбол на небесах».
У нас впереди дни траура, когда люди будут его оплакивать.
ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Три дня траура.
Увидим, как в ближайшие дни всё будет развиваться. Между тем у нас есть твит Пеле. Давайте посмотрим.
ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Давайте.
Второй в списке лучших игроков за всю историю футбола простился с первым.
«Какая печальная новость. Я потерял большого друга, а мир потерял легенду, — написал Пеле. — Многое ещё предстоит сказать. А пока пусть Бог даст сил членам его семьи. Надеюсь, что однажды мы сможем вместе сыграть в футбол на небесах».
Красивое, тёплое послание. Он также поделился фото, на котором изображён пик карьеры (Марадоны. — ИноТВ).
ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: И он был первым гостем, которого Марадона пригласил на свою программу…
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