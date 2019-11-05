Daily Mail: «я сплю спокойно» — Марадона опроверг слухи о том, что умирает от успокоительных

Знаменитый футболист, а ныне футбольный менеджер Диего Марадона публично обратился к поклонникам, чтобы развеять слухи о том, что умирает от успокоительных препаратов, передаёт Daily Мail. При этом информация о тяжёлом состоянии Марадоны появилась с подачи его дочери Джаннины.

Легендарному футболисту Диего Марадоне пришлось обратиться к своим поклонникам через социальные сети, чтобы опровергнуть информацию о том, что он находится при смерти, сообщает Daily Мail.

Как отмечает издание, ранее дочь экс-футболиста и футбольного менеджера клуба «Химнасия и Эсгрима» заявила, что её отца, как «льва в клетке», убивают успокоительные средства, и попросила его поклонников «молиться» за него.

На прошлой неделе, незадолго до 59-летия отца, в серии постов в приложении Instagram Джаннина Марадона не назвала имя человека, о котором говорит, однако не оставила сомнений в том, что речь идёт о знаменитом аргентинце.

«Он умирает не потому, что так решает его тело, но они убивают его изнутри без его ведома», — написала девушка о приёме своим отцом успокоительных препаратов.

«Я хочу сообщить вам, что вовсе не умираю, я сплю спокойно, потому что работаю», — опроверг её слова Марадона, который долгое время лечился от алкогольной и наркотической зависимости, а также страдал от лишнего веса. Он уточнил, что не знает, что имела в виду его дочь.

«Но я знаю, что, когда ты становишься старше, люди начинают больше беспокоиться о том, что ты им оставишь, нежели о том, что ты делаешь», — добавил бывшей игрок испанской «Барселоны», в очередной раз подтвердив, что намерен пожертвовать всё своё состояние на благотворительность.

Как пишет Daily Мail, пытаясь создать видимость спокойствия, но время от времени невнятно произнося слова, Марадона заявил, что его здоровье находится в прекрасном состоянии, поблагодарив всех за внимание.

Этим летом Марадоне также пришлось публично выступить с опровержением своей скорой кончины от наиболее распространённой формы деменции болезни Альцгеймера.