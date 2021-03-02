France 24: «беспрецедентное решение» — Саркози получил реальный срок по делу о коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози был приговорён к трём годам заключения по делу о коррупции, из которых год он должен провести в тюрьме, cообщает France 24. Как отмечает политический обозреватель канала Розлин Февр, это решение не имеет прецедентов в истории Франции. По её убеждению, этот приговор негативно скажется на политическом будущем Саркози, которого многие до сих пор видели потенциальным кандидатом на пост лидера страны.

С нами Розлин Февр. Добрый день, Розлин. Итак, настал финал судебного сериала, длившегося с 2014 года.

РОЗЛИН ФЕВР, политический обозреватель France 24: Действительно. И как нам напомнили, через несколько дней открывается суд по делу агентства Bygmalion…

17 марта..

РОЗЛИН ФЕВР: Да, 17 марта. Таким образом, судебный путь Николя Саркози не окончен. Однако в любом случае это беспрецедентно. Когда для бывшего президента республики требуют года тюремного заключения…

А как же Жак Ширак?

РОЗЛИН ФЕВР: Жака Ширака судили и признали виновным, но прокуратура ходатайствовала о прекращении дела — это было дело о создании фиктивных рабочих мест. Но никогда ещё приговор в отношении бывшего президента республики не доводили до конца, а тем более — до тюремного заключения. Этот приговор — год тюремного заключения — беспрецедентен. Саркози получил три года тюремного заключения, из которых два — условно, значит год он проведёт в заключении.

В частности, ему ставили в упрёк — поскольку в конечном итоге он ничего не заработал в этом деле — то, что он запятнал репутацию президентского поста.

РОЗЛИН ФЕВР: Да, это так. По крайней мере, так было сказано. Однако обвинения против Саркози и его адвоката также называли политическим очернением, говорили о пустотах в части доказательств. Судья решил основываться на обвинительном заключении Национальной финансовой прокуратуры. Некоторые попытались раскритиковать процесс, говоря, что это политический инструмент. Вы же помните, что это дело было заведено сразу после дела Каюзака Франсуа Олландом, и правые говорили, что это политический инструмент против них. И когда начали преследовать Николя Саркози, они утверждали, что это попытка его политического очернения.

Что насчёт его политического будущего? Я уже напоминала ранее, что он ничего не сказал о президентских выборах, которые состоятся через год, однако он остаётся, в глазах многих людей правых взглядов, потенциальной надеждой. Будет ли этот приговор иметь свою цену и осложнит ли он его политическое будущее?

РОЗЛИН ФЕВР: Да, если только он не подаст апелляцию и не будет оправдан. Он может сказать, что он старый, покрытый шрамами вояка и может бесстрашно противостоять всему, но мне кажется, это довольно сложным, ведь речь идёт о приговоре к году заключения в тюрьме. Николя Саркози действительно в своих книгах — первом томе под названием «Страсть», а позже в книге «Время потрясений» — писал, что не хочет возвращаться. Но на самом деле, всё в нём кричит о его желании вернуться, поскольку, во-первых, он не может противиться желанию «дёргать за ниточки», чтобы сблизить правых с Эммануэлем Макроном и, по словам некоторых, сформировать правительство 2020 года — словом, привести правых к Эммануэлю Макрону. Кроме того, Николя Саркози немного кукловод, тот, кто продолжает продвигать свою повестку за кулисами. Другие люди также говорят о его желании вернуться, поскольку он может стать пресловутым «Богом из машины», правым «богом посланным» правителем.

Дата выхода в эфир: 01 марта 2021 года.