Le Figaro: «несправедливый приговор» — Саркози намерен подать апелляцию в ЕСПЧ

Николя Саркози, возглавлявший Францию с 2007-го по 2012 год, заявил в интервью Le Figaro о намерении оспорить в Европейском суде по правам человека решение французского суда, который признал его виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием. Бывший президент также указал на многочисленные нарушения и противоречия в судебном процессе по его делу, которым не место в правовом государстве.

Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал в эксклюзивном интервью Le Figaro, что не может смириться с несправедливым приговором и будет отстаивать свою невиновность в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По словам бывшего главы государства, он уже давно не испытывает гнева по поводу ложных обвинений, однако чувствует «глубокую и шокирующую несправедливость» судебных процессов, возбуждённых против него 10 лет назад. Саркози подчеркнул, что сохранил стремление к триумфу «права и справедливости, как и должно происходить в правовом государстве»: когда эти правила нарушаются, как в этом случае, растёт его возмущение и решимость их отстаивать. «Я знаю, что мы ввязались в долгую борьбу, — заявил экс-президент. — Я подал апелляцию на это решение. Возможно, будет необходимо поставить точку в этой борьбе в Европейском суде по правам человека». Николя Саркози признал, что ему будет тяжело обвинять свою собственную страну, однако он «готов, потому что это станет ценой демократии».

Как напомнил французский политик, в ЕСПЧ для самоотвода судьи достаточно, чтобы подсудимый заподозрил его в предвзятости. В связи с этим встаёт вопрос о необъективности некоторых судей — и даже, как выразился журналист Le Figaro, мести за то, что во время своего президентства Саркози назвал их идентичным «зелёным горошком». Бывший лидер Франции и сейчас продолжает отстаивать необходимость большего этнического разнообразия в судебной системе страны, которая погрязла в эндогамии. Как представитель «французов смешанной крови» он ратует за их бо́льшее представительство во всех организациях. «Цивилизации исчезают из-за кровного родства, а не разнообразия», — подчеркнул политик.

В то же время Саркози отметил в интервью, что не хочет низводить выдвинутые против него обвинения до «политической борьбы, которая стала разрушительной для нашей демократии». По его мнению, в понедельник суд вынес несправедливое решение, с которым никто не сможет смириться. «Я не могу… согласиться с тем, что меня осудили за то, чего я не совершал», — подчеркнул бывший президент. Он рассказал, что в течение трёх недель слушаний активно участвовал в процессе, который был открыт для журналистов и общественности. Бо́льшая часть наблюдателей, со слов Николя Саркози, заявила о провале стороны обвинения и предоставлении стороной защиты доказательств, которые убеждают в невиновности трёх подсудимых. Однако вердикт полностью проигнорировал эти факты: французский политик в интервью возмущается, что материалы дела насчитывают 254 страницы, однако только 10 из них посвящены обоснованию приговора. К тому же, заявил Саркози, этот документ полон противоречий. Так, в нём «чёрным по белому написано», что бывший лидер Франции не связывался с Монако для продвижения по службе судьи Жильбера Азибера — при этом суд постановил, что Саркози якобы воспользовался своими прошлыми связями для того, чтобы попросить Монако об одолжении.

Когда журналисты Le Figaro указали экс-президенту, что три независимых судьи признали его виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием, он назвал это дело «беспрецедентным»: в нём «не были замешаны никакие деньги, никто не получил никакой выгоды, никто не стал жертвой, не было никакого нарушения общественного порядка». По словам Саркози, его осудили, приписав намерение совершить правонарушение, что якобы подтверждают вырванные из контекста и скомпилированные обрывки телефонных разговоров. Политик настаивает, что вместо доказательств, которые отсутствуют в этом деле, суд предъявил ему отдельные улики. Кроме того, в общей сложности в разбирательстве фигурирует не меньше 4500 телефонных разговоров Саркози с его адвокатом. «В какой ещё демократии лидер оппозиции, которым я был в то время, мог бы подвергаться слежке в течение семи месяцев?» — задаётся вопросом бывший лидер Франции. Комментируя другие противоречия судебного процесса, он заметил: «Если бы мы были в путинской России, правозащитники кричали бы, что это серьёзнейшее нарушение».

В интервью французской газете Николя Саркози также поблагодарил всех, кто выразил ему свою поддержку. «Я был невероятно тронут», — признался бывший президент, отметив, что среди тысяч сообщений и сотен звонков были в том числе слова сочувствия представителей других партий. В то же время политик заявил, что ему «не в чем упрекнуть ни правительство, ни членов парламентского большинства» по данному вопросу.

Что касается президентских выборов 2022 года, Саркози подчеркнул, что всегда останется членом Республиканской партии и не покинет своих единомышленников. Хотя раньше он заявлял, что «перевернул страницу активной политики», в беседе с Le Figaro бывший глава государства упомянул, что «слишком привязан к Франции, чтобы оставаться равнодушным», и продолжит делиться своими мыслями по поводу политической обстановки в стране. По его словам, решение оставить большую политику никак не связано с судебным процессом и вызвано личными причинами. Саркози поблагодарил за «доверие, дружбу и привязанность» тех депутатов-республиканцев, которые видят в нём кандидата на предстоящих выборах, однако подтвердил своё нежелание снова становиться президентом Франции.