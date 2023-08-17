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TF1: Саркози назвал возвращение Крыма Украине «иллюзией» и призвал к новому референдуму

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В интервью газете Le Figaro экс-президент Франции Николя Саркози заявил о невозможности вернуть Крым Украине и необходимости провести повторный референдум «под строгим контролем международного сообщества» для законности его вхождения в состав России, пишет TF1. Такая же точка зрения у бывшего лидера и по поводу «спорных территорий на востоке и юге Украины», а саму Украину он хотел бы видеть в роли «моста между Европой и Россией» — нейтральной страной, не входящей в ЕС или НАТО.
TF1: Саркози назвал возвращение Крыма Украине «иллюзией» и призвал к новому референдуму
AP

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в длинном интервью Le Figaro о необходимости найти сбалансированные решения для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщает TF1. В отличие от других французских и даже европейских политиков, Саркози считает, что к сложившейся ситуации нельзя подходить категорично, а стоит идти на компромиссы, начиная с завоёванных Москвой территорий.

Как рассказывает телеканал, экс-президент признаёт, что «аннексия* Крыма в 2014 году стала вопиющим нарушением международного права». Однако «когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считает себя русскими», по мнению Николя Саркози, «любое возвращение назад это иллюзия». Он также подчеркнул, что для узаконивания «текущего положения дел» необходимо провести «окончательный референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества».
 
В том же ключе бывший лидер Франции в 2007—2012 годах предлагает рассматривать вопрос о «спорных территориях на востоке и юге Украины». «Всё зависит от развития ситуации, — рассуждает Саркози. — Если украинцы не смогут полностью вернуть эти территории, тогда выбор будет между замороженным конфликтом который, как мы знаем, неизбежно приведёт в будущем к новому горячему конфликту, или выходу из кризиса, опять же, с помощью строго регламентированных международным сообществом референдумов, которые окончательно решат территориальные вопросы».
 
В целом, отмечает в интервью экс-президент, россияне «отличаются» от французов: обсуждение территориальных вопросов «всегда было сложным» и на протяжении общей истории «вызывало много недопонимания». «Несмотря на это, они нам нужны, а мы нужны им», — утверждает Николя Саркози. «Россия — сосед Европы и всегда им останется», — подчёркивает французский политик, поэтому нужно «рискнуть и найти выход из этого тупика, потому что по этому вопросу интересы Европы не совпадают с интересами Америки». «Нельзя придерживать странной идеи о том, чтобы «участвовать в войне, не участвуя в ней», — добавляет Саркози. По его словам, «дипломатия, переговоры, обсуждения остаются единственными способами найти приемлемое решение», потому что «без компромисса невозможно ничего», и ситуация может обостриться в любой момент.
 
Что касается дальнейших перспектив, то здесь бывший лидер Франции также отстаивает промежуточное решение. Он заявил, что «Украина это связующее звено между Востоком и Западом»: у неё «роль моста между Европой и Россией», и она должна им остаться. При этом экс-президент полагает, что «принуждение Украины выбирать между этими двумя полюсами … противоречит истории и географии этого столь сложного региона».
 
Саркози также жалуется, что западные страны дают Киеву «лживые обещания, которые не станут выполнять». По его словам, Украина не должна войти в ЕС и НАТО не только потому, что «не готова к этому и не отвечает необходимым критериям»: главная причина в том, что «она должна остаться нейтральной страной». «Я не понимаю, как такой нейтралитет можно посчитать оскорблением, — цитирует TF1 объяснения Николя Саркози. — К тому же по международному соглашению ей могут предоставить чрезвычайно высокие гарантии безопасности, чтобы защитить от любой угрозы нового нападения».
 
 * Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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TF1 Франция Европа
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