Politico: кандидат в президенты США заявил, что расширение НАТО привело к украинскому конфликту

Расширение НАТО было катастрофой и стало причиной конфликта на Украине, заявил в интервью Politico бизнесмен и кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами. Он также пояснил, на какие крупные уступки Вашингтону следует пойти, чтобы положить конец боевым действиям.

Бизнесмен и кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил в интервью Politico, что к конфликту на Украине привело расширение НАТО.



«Я знаю, что так говорить нельзя, но на самом деле это правда, — сказал он. — Расширение НАТО было катастрофой».



В качестве примера политик привёл конфликт в Грузии 2008 года, который произошёл вскоре после того, как альянс заявил, что эта страна в конечном итоге станет его членом.



Рамасвами общался с журналистами Politico на следующий день после того, как в эфире ABC News он заявил, что США могут положить конец боевым действиям, сделав «некоторые крупные уступки» России.



На просьбу журналистов пояснить, какие уступки он имеет в виду, республиканец заявил, что Москва в итоге должна остаться с Крымом и большей частью Донбасса. Кроме того, по его мнению, НАТО должно пообещать, что не примет в свой состав Украину, а США должны полностью восстановить экономические связи с Россией.



Он также добавил, что хотел бы, чтобы было заключено соглашение о перемирии с заморозкой границ «в стиле Корейской войны».



На замечание журналистов о том, что война на полуострове не возобновляется из-за размещённых там почти 30 тыс. американских военных, политик заявил, что, по его мнению, на Украине реальные войска не нужны, а надзор и наблюдение за ситуацией будет осуществлять НАТО.



Рамасвами считает, что сделка с Россией необходима, чтобы не дать ей сблизиться с Китаем, поскольку более тесная связь между этими двумя странами делает вторжение на Тайвань более вероятным, говорится в статье.