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Politico: кандидат в президенты США заявил, что расширение НАТО привело к украинскому конфликту

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Расширение НАТО было катастрофой и стало причиной конфликта на Украине, заявил в интервью Politico бизнесмен и кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами. Он также пояснил, на какие крупные уступки Вашингтону следует пойти, чтобы положить конец боевым действиям.
Politico: кандидат в президенты США заявил, что расширение НАТО привело к украинскому конфликту
AP
Бизнесмен и кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил в интервью Politico, что к конфликту на Украине привело расширение НАТО.

«Я знаю, что так говорить нельзя, но на самом деле это правда, — сказал он. — Расширение НАТО было катастрофой».

В качестве примера политик привёл конфликт в Грузии 2008 года, который произошёл вскоре после того, как альянс заявил, что эта страна в конечном итоге станет его членом.

Рамасвами общался с журналистами Politico на следующий день после того, как в эфире ABC News он заявил, что США могут положить конец боевым действиям, сделав «некоторые крупные уступки» России.

На просьбу журналистов пояснить, какие уступки он имеет в виду, республиканец заявил, что Москва в итоге должна остаться с Крымом и большей частью Донбасса. Кроме того, по его мнению, НАТО должно пообещать, что не примет в свой состав Украину, а США должны полностью восстановить экономические связи с Россией.

Он также добавил, что хотел бы, чтобы было заключено соглашение о перемирии с заморозкой границ «в стиле Корейской войны».

На замечание журналистов о том, что война на полуострове не возобновляется из-за размещённых там почти 30 тыс. американских военных, политик заявил, что, по его мнению, на Украине реальные войска не нужны, а надзор и наблюдение за ситуацией будет осуществлять НАТО.

Рамасвами считает, что сделка с Россией необходима, чтобы не дать ей сблизиться с Китаем, поскольку более тесная связь между этими двумя странами делает вторжение на Тайвань более вероятным, говорится в статье.
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источник
Politico США Северная Америка
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