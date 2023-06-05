TVE: украинские кладбища безмолвно растут вширь

На фоне звучащих объявлений об очередных поставках Киеву вооружений украинские кладбища безмолвно растут вширь, сообщает TVE. Причём, как отмечается в материале, большей части погибших едва исполнилось 20 лет.
Вдали от столичных оружейных ярмарок, где звучат объявления о новых поставках (Киеву. — ИноТВ), украинские кладбища безмолвно растут вширь. На окраине Харькова в 30 километрах от российской границы есть одно, которое называется просто — номер 18.
Люба приходит сюда почти каждый день. Она нам рассказала, что её сын поступил на военную службу после того, как его отец умер в бою. Он затем тоже погиб в Краматорске.
На земле — надгробные цветы и вещи, которые они (погибшие. — ИноТВ) любили при жизни: сигареты, энергетический напиток или шарф футбольного клуба, а сверху — фотография. Например, как на могиле у отца Наталии, который, как она нам сказала, умер в Артёмовске (Бахмуте).
АЛБЕРТО ФРЕИЛЕ, корреспондент TVE: Среди этого моря флагов в новой части кладбища мы можем увидеть здесь символику батальонов, к которым принадлежали эти солдаты, либо символику ополчений и группировок. Многим из них едва исполнилось 20 лет. Они чуть старше этого возраста, судя по тому, что мы можем видеть на надгробиях. Родственники, которые приходят навестить могилы погибших и оплакать их, рассказали нам, что эта часть кладбища не перестаёт расти.
«Каждый раз, когда я прихожу, ужасно наблюдать его размер», — говорит одна девушка, стоя у могилы своего брата, которого убило миной. На другой стороне дороги в земле выкопаны уже новые могилы.
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