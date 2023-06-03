Скотт Риттер о словах Линдси Грэма Зеленскому: позор для человечества и обуза для страны

Американский сенатор Линдси Грэм назвал военную помощь Украине лучшими инвестициями США, оправдывая таким образом убийство россиян. Обозреватель Скотт Риттер не смог сдержать эмоций, комментируя эти заявления. Он назвал Грэма позором для человечества и обузой для страны.

Питер из Болгарии спрашивает, что вы думаете о том, что сенатор Линдси Грэм сказал, что самой лучшей инвестицией США было дать денег Украине, чтобы убивать русских. Нормально ли, что американский сенатор говорит такое? Это, мягко сказать, дьявольское заявление. Американцы это заметили? Что они думают об этом?

СКОТТ РИТТЕР, американский колумнист: Совершенно ненормально, что американский сенатор говорит такое. Но Линдси Грэм — это не нормальный американский сенатор. Он психопат. Я в прошлом уже говорил о нём, и моё мнение не изменилось.

Этот человек считает, что украинцы должны сражаться до последнего человека. Это буквально очень-очень-очень больной человек из Южной Каролины. Пожалуйста, сделайте Америке одолжение, уберите этого сукина сына с поста, пока он не наделал ещё больших глупостей. Он — для вас обуза, он — для меня обуза, он — обуза для всей страны.

Он один из тех — не буду говорить таких слов — больных людей, кто принимал участие в фабрикации лжи, будто Россия назначила награду «Талибану»* за убийство американцев. И он ужасно негодовал по поводу того, что русские, возможно, платили «Талибану» за убийство американцев в Афганистане. И теперь Линдси Грэм хвалится, что они используют американские доллары, чтобы убивать русских. «Лучшие наши инвестиции». Ты больной человек, Линдси Грэм!

Вы знаете, что русские объявили его в розыск. Я надеюсь, что они тебя поймают, я надеюсь, что они отправят тебя в тюрьму. Я надеюсь, ты узнаешь, каково это — предстать перед российским правосудием. Он — позор для человечества. Он… Это ужас, ужас. Эй, Линдси Грэм, ты проголосовал за чёртову незаконную интервенцию в Ирак, ты, сукин сын! Ты хочешь, чтобы люди прощали незаконные интервенции?

У русских есть абсолютно все основания делать то, что они делают, на основе превентивной самозащиты. Знаешь, Линдси, все деньги, которые ты оприходовал с Маккейном, чтобы отправить украинцам, для чего… Ты, мелкий жирный болван… для чего? Чтобы пойти на незаконную войну против России? А Минские соглашения как же, ты, белоручка надушенная?

Линдси, ты хотел этой войны, у тебя на руках кровь сотни тысяч украинских солдат, ты пьёшь кровь умерших украинских детей. Настолько ты больной.

Ладно, у меня давление подскочило. Я ненавижу этого человека всем нутром.

Понятное дело.

Дата публикации 01 июня 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.