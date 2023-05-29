Reuters: скандальные высказывания Грэма на встрече с Зеленским объяснили склейкой

Скандальное заявление американского сенатора Линдси Грэма о смерти россиян и о лучшей трате денег Вашингтоном оказалось сделанной украинскими властями монтажной склейкой, сообщает Reuters. «В первоначальных выдержках из разговора, опубликованного офисом Зеленского, не было ясно, что эти два заявления были сделаны в разных частях разговора», — поясняется в статье.

Нашумевшее высказывание американского сенатора Линдси Грэма, который заявил, что россияне «умирают», а США, предоставляя помощь Украине, ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказалось монтажной склейкой, сделанной украинскими властями, сообщает Reuters.



«В первоначальных выдержках из разговора, опубликованного офисом Зеленского, не было ясно, что эти два заявления были сделаны в разных частях разговора», — говорится в статье.



Однако после того, как офис президента Украины опубликовал полную версию комментариев Грэма, оказалось, что эти два заявления не связаны между собой, отмечает Reuters.



Американский сенатор, в частности, тогда сказал, что украинцы, сопротивляющиеся российским войскам, напомнили ему «наши лучшие версии самих себя в Америке».



«Было время в Америке, когда мы были такими же, сражались до последнего человека, мы намеревались быть свободными или умереть», — сказал Грэм.

«Теперь вы свободны, — заявил Зеленский. — И мы будем».



Грэм ответил: «А русские умирают».



Затем Зеленский добавил: «Да, но это они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории».



Как отмечает издание, появившееся изначально высказывание Грэма вызвало резкую критику со стороны российских официальных лиц, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.



Грэм, реагируя на эту ситуацию и критику в свой адрес, обвинил во всём «машину пропаганды», написав Reuters следующее: «Как обычно, российская машина пропаганды работает не покладая рук».