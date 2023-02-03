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«Это настоящее безумие» — Такер Карлсон о призыве Грэма отправить Украине истребители

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американский сенатор Линдси Грэм потребовал от Пентагона отправить Украине истребители F-16, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам Карлсона, подобный шаг означал бы прямое участие США в украинском конфликте, что очень быстро могло бы привести к обмену ядерными ударами с Россией. «Это безумие, настоящее безумие», — отмечает журналист.

Сейчас Линдси Грэм требует от Пентагона отправить на Украину истребители F-16. Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлечённость Америки в конфликт против вооружённой ядерным оружием России. А оттуда прямая и, возможно, очень короткая дорожка до обмена ядерными ударами. Это безумие, настоящее безумие.

Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убеждённый неоконсерватор. Его заботит лишь неоконсервативная политика и больше ничего. У него нет детей. Будущее его не волнует. 

Дата публикации 02 декабря 2023 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
теги
истребитель Линдси Грэм Пентагон Россия США Украина ядерный удар
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