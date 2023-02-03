«Это настоящее безумие» — Такер Карлсон о призыве Грэма отправить Украине истребители

11:23 В «Шиннике» рассказали о травмах после драки с игроками «Миная» Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин заявил, что футболисты команды не получили серьёзных повреждений в результате драки с украинскими игроками «Миная»

11:17 Организаторы учений ОДКБ обсудят вопрос привлечения российско-белорусской группировки Начальник объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в Белоруссии обсуждают вопрос привлечения совместной российско-белорусской группировки к манёврам.

11:15 В ОДКБ сообщили о росте численности террористов ИГ на южных границах Таджикистана На территории Афганистана находятся около 6,5 тыс. боевиков террористической организации ИГ*, из которых порядка 4 тыс. располагаются на южных границах Таджикистана. Об этом заявил начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

11:13 Косторная сообщила об отношениях с фигуристом Куницей Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная объявила о романтических отношениях с фигуристом Георгием Куницей.

11:05 Начштаба ОДКБ Сидоров заявил, что учения «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии Планирующиеся изначально в Армении учения «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

11:04 Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» устроили массовую драку в одном из отелей Турции.

11:02 В России за сутки госпитализировали 1662 человека с коронавирусом За сутки в России выявили 9826 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 11 006 пациентах с COVID-19.

10:53 Global Times: Россия достигла стратегических целей на Украине Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции на Украине.

10:51 Источник: Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти Стало известно, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Романа Костомарову не ампутировали кисти рук.

10:44 Власти опасаются расширения российской спецоперации на Одесскую область Советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что Киев опасается расширения российской специальной военной операции на Одесскую область.

10:43 Марочко заявил, что бойцы ВСУ сбегают с позиций под Артёмовском без приказов командования В районе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике фиксируются случаи панического бегства подразделений Вооружённых сил Украины со своих позиций у города.

10:42 В парламенте Грузии зарегистрировали законопроект об иноагентах Депутаты грузинского парламента от общественного движения «Сила народа» зарегистрировали законопроект о создании реестра иноагентов, заявил один из лидеров ОД Гурам Мачарашвили.

10:40 Булыкин назвал главного фаворита Лиги чемпионов Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2022/23.

10:34 В МВФ заявили, что Украине нужно $40—48 млрд на поддержку экономики Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила сумму, необходимую Украине для поддержки экономики в 2023 году, в $40—48 млрд.

10:28 Волкановски: если бы Махачев был моего размера, я бы размазал его Австралийский боец Александер Волкановски отреагировал на своё поражение от россиянина Ислама Махачева в титульном поединке UFC 284.

10:26 Совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию компании в России Совет директоров VK 13 февраля одобрил возможную перерегистрацию компании в России с Британских Виргинских островов при определённых условиях.

10:26 Число пенсионеров в России снизилось до 41,8 млн Согласно данным на 1 января 2023 года, число пенсионеров на учёте в Социальном фонде России составило 41,78 млн.

10:26 Начальник штаба ОДКБ заявил о напряжённой ситуации в зоне ответственности организации Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаётся сложной и напряжённой. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

10:21 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины Воздушная тревога во вторник, 14 февраля, объявлена на всей территории Украины.

10:13 Бьорндален, Хенкель, Вильхельм и Фишер стали первыми членами Зала славы IBU Международный союз биатлонистов (IBU) учредил Зал славы биатлона и объявил его первых членов.

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10:04 «Матч ТВ»: первую ампутацию на руке у Костомарова провели ещё на прошлой неделе Стали известны новости подробности операции по ампутации кисти рук олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

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09:35 Месси проведёт встречу с ПСЖ по поводу продления контракта после матча с «Баварией» Руководство «Пари Сен-Жермен» и нападающий Лионель Месси в скором времени проведут встречу по поводу продления сотрудничества.

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08:24 Экс главный тренер сборной России заявил, что у Кокорина нет шансов возродить карьеру Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться на прежний уровень.

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08:09 Захарова прокомментировала заявление чиновника Белого дома о давлении на Украину Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание одного из чиновников Белого дома, по словам которого, США оказывают давление на Украину для интенсификации боевых действий.

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07:50 Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове и области.

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07:38 МЧС: российские спасатели нашли $150 тысяч наличными под завалами дома в Турции В пресс-службе МЧС России сообщили, что российские спасатели нашли $150 тыс. наличными под завалами жилого дома в Турции.