Страны Запада не исключают возможности передачи Киеву истребителей в будущем, пишет издание Politico. Вашингтон может разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако вряд ли сделает это сам. Тем не менее западные политические деятели убеждены, что в данный момент их усилия должны быть сосредоточены на предоставлении ВСУ оборонного вооружения, которое позволит отразить надвигающееся российское наступление.

Запад на самом деле не говорит «никогда» в отношении истребителей для Украины — он просто хочет сперва сосредоточиться на получении Киевом вооружения, которое позволит отразить надвигающееся наступление российских войск. Высокопоставленные чиновники Пентагона понимают необходимость модернизации устаревших ВВС Украины новыми истребителями, но пока они сосредоточены на отправке оружия, необходимого Киеву именно сейчас. Такого же мнения придерживаются и в Европе. В частности, Польша, Нидерланды и Франция заявили о своей «готовности к этой идее», но подчёркивают, что в первую очередь нужно поставить Киеву ранее обещанное оружие, пишет издание Politico.

Через несколько недель после начала спецоперации России на Украине польское правительство заявило о готовности передать США истребители советских времён для их дальнейшей поставки Киеву. Ошеломлённый Вашингтон отклонил предложение Варшавы, поскольку отправка самолётов с военной базы НАТО на Украину могла привести к прямой конфронтации с Россией, после чего эта тема заглохла, отмечает издание.

Спустя почти год многое изменилось, а западные союзники пересекали одну красную линию за другой. Тяжёлое вооружение, гаубицы, реактивные системы дальнего действия, бронетехника — всё это в конечном итоге попало на Украину. Politico напоминает, что в прошлом месяце был «переломный момент», когда союзники договорились передать примерно 80 современных танков западного производства, в результате чего вопрос про поставку истребителей перестал казаться непостижимым. Украина воспользовалась моментом и снова стала просить самолёты, однако Джо Байден и его европейские соратники вмешались и замедлили ход событий.

По данным Politico, американские чиновники признают, что продолжают работать над возможными поставками самолётов «за кулисами», поскольку помнят, как в начале конфликта Байден выступал против поставок систем ПВО Patriot и танков Abrams. Киев сосредоточил свои требования на так называемых самолётах четвертого поколения, таких как F-16 американского производства, которые находятся на вооружении США с 1980-х годов. По оценкам украинских военных, подготовка пилотов для управления F-16 может занять шесть месяцев. Тем временем речь не идёт о передовых истребителях F-35.

Соединённые Штаты могут позволить другим странам передать Киеву истребители F-16, однако вряд ли сделают это сами. США должны давать разрешение на любые поставки F-16 из-за экспортных ограничений. Как указывает Politico, на высоком уровне обсуждения вопроса о передаче Киеву истребителей F-16 пока не велись.