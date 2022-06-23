Fox News: республиканцы предали избирателей, поддержав разоружение американцев и поставки оружия Киеву

14 сенаторов-республиканцев проголосовали за законопроект, позволяющий конфисковать оружие у американцев, не совершивших никаких преступлений, сообщает Fox News. Телеведущий Такер Карлсон напоминает, что некоторые из этих сенаторов требуют отправлять всё больше и больше вооружений киевскому режиму. По словам журналиста, вашингтонские политики предали собственный народ и теперь стремятся его ослабить, опасаясь революционных настроений.

Сенат проголосовал за продвижение этого законопроекта. Итак, что же в законопроекте? Ну, ещё 100 миллионов долларов для ФБР. Для ФБР! Никаких попыток реформировать ФБР. Мы скармливаем ещё 100 миллионов долларов ФБР, личной полиции Джо Байдена, тем самым людям, которые отмазали его сына от уголовной ответственности за наркотики.



Кроме того, почти миллиард — на подкуп штатов с целью, цитирую, «внедрения и осуществления» так называемых законов о красных флагах. Эти законы позволяют властям отбирать огнестрельное оружие у людей, не совершивших никаких преступлений. Это нарушение правовых процедур. Это неконституционно, однако Республиканская партия это полностью поддерживает.



Законопроект также затрудняет покупку огнестрельного оружия людьми в возрасте от 18 до 21 года. Они могут отправиться воевать на Украину, и республиканцы хотели бы, чтобы они так и сделали, но они не могут иметь оружие в нашей стране.



Итак, вопрос: какая-либо из этих мер предотвратила бы массовые убийства в Буффало или Ювалде? Нет, этот законопроект совершенно не связан с тем, что произошло в Буффало или Ювалде. Это просто байденовская повестка дня. Даже (конгрессмен США. — ИноТВ) Кевин Маккарти из Калифорнии отказался это поддержать.



Итак, Митч Макконнелл, главный республиканец в сенате, действуя заодно с Чаком Шумером, главным демократом в сенате, выбирает Джона Корнина в качестве рупора этой идеи, и всё делается прежде, чем кто-либо имел возможность хотя бы прочесть законопроект. А затем, стоя у трибуны в сенате, Джон Корнин поворачивается к одному из самых ярых демократов в этом органе, Алексу Падилье от Калифорнии, и говорит: «В следующий раз займёмся иммиграцией».



Это не осталось незамеченным, так что аппарат Корнина сегодня заявил, что это было всего лишь весёлой шуткой. Уяснили? Сначала мы заберём ваше оружие, затем мы отправим уплаченные вами налоги Зеленскому на Украину, которую вы не можете даже найти на карте, а после этого мы объявим амнистию десяткам миллионов иностранцев, проживающим в нашей стране нелегально. По мнению Джона Корнина, всё это очень весело. А кто-нибудь, кто голосовал за него в Техасе, в республиканском Техасе, согласен, что это весело? И верит ли вообще, что это была шутка?



Как насчёт избирателей в Южной Каролине, избирателей Линдси Грэма? Проведя в своём офисе встречу с кинозвездой и обсудив проблему — ведь кинозвёзды очень осведомлённые люди! — Линдси Грэм также проголосовал вчера вечером за конфискацию оружия. Не на Украине. Он голосовал за то, чтобы отправить на Украину больше оружия, но здесь вам иметь оружие нельзя! Вы украинец? Нет? Никакого оружия для вас!



И в то же время, как мы уже говорили, Линдси Грэм рассказывает вам, что ваш моральный долг — поддерживать страну, которую вы даже не найдёте на карте, а ваш Билль о правах, ваша конституционная защита, больше не действует. И нет ничего, что нам не следовало бы делать ради Киева. Не ради Техаса — ради Киева. Послушаем Линдси Грэма.



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Вопрос в том, можем ли мы делать больше и следует ли нам делать больше. В обоих случаях ответ — «да».



Что же касается моих друзей в Пентагоне, они говорили нам всем, что этот вооружённый конфликт продлится три-четыре дня, что Киев падёт, что страна будет полностью разгромлена российскими войсками. Они ошибались. Так что, откровенно говоря, я сейчас доверяю суждению президента Зеленского о том, что могло бы ему помочь в реальном времени, больше, чем кому-либо ещё на планете.



Итак, приоритеты, которые они формулируют публично, настолько далеки от приоритетов американцев, что нельзя не задаться вопросом, что же происходит. Они не просто предают республиканских избирателей. Мы часто так говорим, но это далеко не полная картина. Они объявляют войну республиканским избирателям. И избирателям вообще.



Запишем: вот полный список сенаторов-республиканцев, только что проголосовавших за конфискацию огнестрельного оружия. Сюда входят: сенаторы Джон Корнин от Техаса, Митч Макконнелл от Кентукки, Том Тиллис от Северной Каролины, Сьюзан Коллинз от штата Мэн, Линдси Грэм от Южной Каролины, Билл Кэссиди от Луизианы, Рой Блант от Миссури, Ричард Бёрр от Северной Каролины, Митт Ромни от Юты, Роб Портман от Огайо, Шелли Мур Капито от Западной Вирджинии — как вам это нравится, жители Западной Вирджинии? — Джони Эрнст от Айовы, Лиза Мурковски от Аляски и Тодд Янг от Индианы. Сенатор Пэт Томи от Пенсильвании не присутствовал при голосовании, но выступил в поддержку законопроекта.



Итак, многие из этих сенаторов прибыли из самых консервативных штатов Америки — Индианы, Юты, Луизианы, Западной Вирджинии… Какие цифры были в этих штатах на прошлых выборах? На самом деле, в каждом из этих штатов, исключая штат Мэн, в 2020 году победил Дональд Трамп. На карте, которую вы сейчас видите на экране, результаты выборов в этих штатах обозначены цветом, некоторые из них полностью красные.



Повторюсь, если вам важна демократия, вы должны спросить: многие ли из этих избирателей, когда в прошлый раз шли на выборы, больше всего надеялись избрать лидеров, поддерживающих конфискацию оружия у законопослушных американцев, «законы о красных флагах»? Немногие. Итак, внесём ясность: то, что мы сейчас видим, это низвержение демократии.



В этой стране вы можете голосовать за кого хотите. Это может быть республиканец или демократ, либерал или консерватор, но в конечном итоге вы каждый раз будете получать одно и то же. Вы получите более слабый доллар США, больше бессмысленных войн за рубежом, более низкий уровень жизни для среднего класса.



В Америке, как в Западной Европе, дозволена только одна разновидность политики — корпоративная политика. И только одна разновидность СМИ — корпоративные СМИ. И две эти силы работают вместе ради одной цели: больше власти им, меньше власти вам.



Меньше семей, больше магазинов уценённых товаров; меньше выбора, больше принуждения; меньше разнообразия, больше одинаковости. Звучит знакомо? Это китайская модель. Но Митчу Макконнеллу, чья семья, как многие другие семьи в Вашингтоне, разбогатела на связях с китайским правительством, это представляется нормальным. Но это ненормально.



Такой уровень оторванности от реальных желаний избирателей опасен, он дестабилизирует ситуацию. Самоуправление — это то, что поддерживает в странах покой и стабильность. Демократия — клапан для сброса давления. Не штурмуйте Бастилию, голосуйте! Если забрать это или лишить значения, людьми овладеет гнев и досада. Со временем у них появятся революционные настроения. И все в Вашингтоне это знают.



Поэтому неудивительно, что они хотят вас разоружить. Вам нельзя иметь огнестрельное оружие, потому что они вам больше не доверяют. А не доверяют они вам потому, что знают, что предали вас.



Дата выхода в эфир 22 июня 2022 года.