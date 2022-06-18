SCMP: Си Цзиньпин считает демократию западного образца причиной войн и мировых потрясений

Некоторые западные страны пытаются насильно продвигать концепцию и систему «демократии» в собственном понимании, а также использовать лозунг о защите прав человека для вмешательства во внутренние дела других стран, считает китайский лидер Си Цзиньпин. По его мнению, именно продвижение западной демократии привело к войнам и хаосу, вынудив огромное количество людей по всему миру покинуть свои дома, сообщает South China Morning Post.

Такие термины, как «демократия» и «права человека», не должны использоваться Западом для того, чтобы приукрасить свою политику. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, рассматривая социальные и политические проблемы Запада. По его мнению, именно попытки насильственного продвижения «демократии западного образца» стали причиной многих военных конфликтов, хаоса и человеческих страданий во всём мире, спровоцировав появление массы беженцев, пишет South China Morning Post.



Си Цзиньпин заявил об этом во время выступления перед китайскими высокопоставленными чиновниками на весенней сессии Политбюро, однако полный текст его речи был опубликован только в эту среду в китайском журнале Qiushi, поясняется в статье. Он также подчеркнул, что некоторые западные страны используют демократию и права человека как предлог для вмешательства во внутренние дела других государств, хотя сами до конца не избавились от социальных и политических проблем.



При этом он выступил в защиту ситуации с правами человека в своей стране и подчеркнул, что Китай не приемлет никаких лекций со стороны Запада. Пекин продолжал отстаивать свою собственную позицию в этой сфере на фоне критики, которая звучит на Западе в отношении его политики в Синьцзяне, Гонконге и Тибете, отмечается в статье.



Китайский лидер не назвал при этом конкретных стран. Однако Пекин в последние месяцы уже не раз обвинил США в том, что политика Белого дома спровоцировала множество конфликтов, от Афганистана до Украины. Гражданская война в Сирии и вопросы безопасности в Ираке также регулярно упоминаются в этом контексте, говорится в статье.



По словам Си Цзиньпина, в последние годы некоторые западные страны столкнулись с жёсткой «политической предвзятостью» и фактами «злоупотребления доверием» избирателей со стороны властей, что приводит к социальным проблемам и беспорядкам. «Усилилась политическая поляризация, нарастает разрыв между богатыми и бедными, этнический антагонизм. Восторжествовали расизм, популизм и ксенофобия, все более актуальными стали вопросы прав человека», — отметил он.

Он также призвал активнее участвовать в делах ООН по правам человека и усилить влияние Китая на различные многосторонние институты в этой сфере. Пекин всё чаще переходит здесь в наступление, объединившись с другими странами на продолжающейся сессии ООН по правам человека, чтобы противостоять вмешательству во внутренние дела Китая под этим предлогом, говорится в статье.



В частности, Куба от имени 69 стран заявила на этой сессии, что ситуация в Синьцзяне, Гонконге и Тибете является «внутренним делом» Китая, пишет South China Morning Post. Это совместное заявление было сделано в ответ на выступление от лица Нидерландов, США и 45 других стран, в основном представителей Запада, которые выразили ранее свою «серьёзную обеспокоенность» в отношении ситуации с правами человека в Синьцзяне.



Делегация Китая была исключена из саммита по вопросам демократии, организованного в прошлом году Белым домом, напоминает South China Morning Post. Однако за несколько дней до этого мероприятия в Пекине прошёл собственный Международный демократический форум — виртуальное мероприятие, на котором присутствовали в основном представители развивающихся стран.



Кроме того, в феврале этого года Пекин опубликовал отчёт под названием «Нарушения прав человека в Соединённых Штатах в 2021 году», в котором подчёркивается, что различные «политические манипуляции» со стороны американских властей привели к резкому всплеску смертности от COVID-19, количество смертей от перестрелок на территории страны также достигло рекордного уровня.



При этом «односторонние действия США создали новые гуманитарные кризисы по всему миру», утверждается в китайском докладе. В нём также осуждается западная «фальшивая демократия, попирающая политические права людей», сообщает South China Morning Post.

