CNN: «отрадный момент для обоих лидеров» — Китай согласен с Россией, что расширение НАТО представляет угрозу

В ходе первой за последние два года личной встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин воздали должное дружбе между двумя странами, а также обсудили развитие экономических связей, передаёт CNN. Между тем, как отмечает канал, стороны выступили с заявлением, которому явно порадуются в Кремле: Китай, как и Россия, выступил против расширения НАТО — блока, который Москва считает угрозой.

Айван, мы также знаем, что это первая встреча между российским президентом и китайским лидером Си Цзиньпином. Первая личная встреча, вернее, за последние два года. Что вы от неё ждёте?

АЙВАН УОТСОН, старший международный корреспондент CNN: Мы уже можем ознакомиться с некоторыми пунктами их совместного заявления. Они воздали должное дружбе между двумя странами, её углублению, а также развитию экономических связей и связей в области обеспечения безопасности.

Вместе с тем они также выпустили заявление, которому определённо порадуются в Кремле. Это заявление гласит, что Китай согласен с Россией и выступает против любого дальнейшего расширения военного альянса НАТО. Этот блок Россия считает угрозой своей национальной безопасности, особенно на фоне противостояния по Украине. В этом контексте Путин отправился в Пекин и убедил китайского лидера поддержать его по этому важнейшему тезису.

Иными словами, это знак, говорящий о солидарности между двумя авторитарными лидерами, отношения которых с Вашингтоном в последние годы ухудшились. И эти переговоры прошли накануне зимних Олимпийских игр, из-за которых внимание всего мира приковано к Китаю. Так что это отрадный момент для обоих лидеров.

С нами был Айван Уотсон из Гонконга. Спасибо, Айван.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2022 года.