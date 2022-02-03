Sky News: «страна внутри страны» — в сердце Пекина закрылось олимпийское «кольцо»

На фоне вспышки коронавируса в Пекине, где на локдаун были закрыты целые кварталы, олимпийские деревни в рамках изолирующей системы «замкнутого кольца» превратились в «олимпийскую крепость», передаёт Sky News. Простым местным жителям нельзя контактировать с гостями, покупать билеты на спортивные мероприятия и даже помогать олимпийскому транспорту в случае дорожных происшествий.

Уже давно было понятно, что эта зимняя Олимпиада будет непохожей на другие. На этих Олимпийских играх практически весь снег искусственный, билетов для болельщиков нет в продаже, а западные правительства объявили мероприятию бойкот.

Кроме того, эта Олимпиада пришлась на вспышку COVID-19 в Китае. Пекинские районы проводят масштабные тестирования и закрывают целые кварталы на локдаун. Локдауны вводят по всей стране. Как водится, местные чиновники рьяно проводят так называемую динамическую политику нетерпимости к коронавирусу, порой в буквальной смысле выжигая COVID-19 огнём и отправляя десятки маленьких детей на карантин.

Из-за этой политики Олимпиада проводится в рамках системы «замкнутого кольца». Таким образом спортсмены и все остальные люди, которые приезжают на Игры и могут привезти с собой коронавирус, остаются изолированными от остальной страны. Такой была одна из олимпийских деревень до того, как кольцо закрылось.

ОРГАНИЗАТОР: Спортсмены должны соблюдать защитные меры и следовать соответствующим правилам по предотвращению и контролю над распространением пандемии.

Теперь это «олимпийская крепость». Из опасений нарушить систему «замкнутого кольца» власти даже сказали жителям Пекина на помогать олимпийскому транспорту в случае дорожных происшествий.

ТОМ ЧЕШИР, корреспондент Sky News: Система ограждений здесь достаточно внушительная. По большому счёту, они создали отдельный город в городе. Можно даже сказать, отдельную страну в стране, потому что внутри этих ограждений в самом сердце Пекина — по сути, международная территория.

Обычные представители общественности не могут купить билеты на спортивные мероприятия — их посещение доступно лишь людям, избранным Коммунистической партией Китая. Несмотря на всё это, местные жители всё равно рады Олимпиаде и испытывают гордость, ведь их город станет первым, который провёл и летние, и зимние Олимпийские игры.

ЮНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕКИНА: Я рада, потому что мне на Олимпийских играх нравится фигурное катание и конькобежный спорт.

А тебе самой нравится на коньках кататься?

ЮНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕКИНА: Да.

ЖИТЕЛЬ ПЕКИНА: Я сначала хотел купить билеты, чтобы своими глазами увидеть всё великолепие Олимпийских игр. Но из-за обострения эпидемиологической ситуации мы добросовестно соблюдаем установленные правительством правила.

Сейчас Пекин испытывает немало стресса. Если не сказать панику. Властям было бы намного спокойнее, если бы они вместо коронавируса смогли сосредоточиться на спортивной составляющей мероприятия.

Том Чешир, Sky News, Пекин.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.