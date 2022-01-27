CNN: в этом году попасть в «олимпийский пузырь» в Пекине — уже победа для спортсменов

Учитывая чрезвычайно строгие антиковидные меры в Китае, попасть на зимнюю Олимпиаду в Пекине для спортсменов — испытание не менее напряжённое, чем сама борьба за золото, передаёт CNN. Как рассказали каналу некоторые олимпийцы, перед соревнованиями они всеми силами пытаются избежать вируса и испытывают большой стресс, ведь всего один положительный тест на COVID-19 может лишить их шанса выступить.

Олимпийские игры в Пекине начнутся уже через девять дней, и в преддверии соревнований спортсмены изо всех сил стараются избежать коронавируса. Подробнее об этом в своём репортаже расскажет корреспондент CNN Селина Ван.

Для спортсменов, участвующих в зимней Олимпиаде, уже добраться до Пекина — такое же напряжённое испытание, как борьба за золотую медаль. Почти три тысячи спортсменов соберутся в одном месте, где действуют самые строгие в мире антиковидные меры. Они тренировались на протяжении всей своей спортивной карьеры именно ради этого момента, но положительный результат теста на коронавирус может поставить крест на всех этих усилиях.

ХАННА СОАР, фристайлистка олимпийской сборной США: На этом этапе один положительный тест может нам всё испортить. Это очень давит на нервы. Честно сказать, ещё пару месяцев назад я и не знала, что у меня есть проблемы с тревожностью.

Американская фристайлистка, выступающая в дисциплине могул, Ханна Соар и её товарищи по команде последний месяц провели на самоизоляции в штате Юта. Они живут в отдельных домах, в горах соблюдают социальную дистанцию, а продукты заказывают с доставкой.

ХАННА СОАР: За всё это время мы в глаза друг друга не видели. На протяжении последнего месяца я в буквальном смысле не была нигде, кроме этого дома.

На склонах Соар даже носит фильтрующую маску KN95 под спортивным шарфом.

ХАННА СОАР: Я отношусь ко всем так, будто у них ковид. Это существенно повышает мой уровень тревожности, но будем надеяться, поможет мне попасть в Китай.

Спортсменам необходимо дважды сдать отрицательный тест на коронавирус, прежде чем сесть в самолёт: один за 96 часов до вылета, а второй — за 72 часа. Затем в Пекине всех ждёт ежедневное тестирование.

Организаторы полагаются на чувствительные к вирусу ПЦР-тесты. А это значит, что недавно выздоровевших и здоровых спортсменов могут отправить на изоляцию или даже лишить возможности участвовать в соревнованиях.

УИЛЬЯМ ШАФФНЕР, профессор медицинской школы при Вандербильтском университете: Они впали в некую крайность в плане общественного здравоохранения. Эти тесты настолько чувствительные, что даже реагируют на то, что осталось после того, как вирус ушёл и вы никого заразить не сможете.

Но организаторы рисковать не собираются. Страна — хозяйка Олимпиады намерена и дальше соблюдать свою «политику нетерпимости» к коронавирусу, в рамках которой всего одно заражение может повлечь за собой локдауны и масштабные тестирования.

СЕЛИНА ВАН, коореспондент CNN: Во время летней Олимпиады здесь, в Токио, в ходе тестирования у 41 спортсмена был выявлен COVID-19. По меньшей мере 20 участников пришлось снять с соревнований. В условиях распространения «омикрона» и ещё более жёстких правил, действующих на Олимпиаде в Пекине, некоторые спортсмены неизбежно лишатся возможности выступить.

Из-за положительного результата теста в Китае спортсмена могут отправить на изоляцию в специальное учреждение и держать там до тех пор, пока он не сдаст два отрицательных теста подряд. По словам экспертов, ждать этого можно несколько недель.

Участники Олимпиады будут полностью изолированы от остального Китая. Это часть системы «замкнутого кольца» — так называют её организаторы. В её основе — множество локаций-«пузырей», которые связываются между собой специальными автобусами-шаттлами. А с объектами в горах, в Яньцине и Чжанцзякоу, расположенных к северу от Пекина, связь поддерживается с помощью высокоскоростной железной дороги.

Британская скелетонистка Лора Диз прошлой осенью приезжала в Яньцин на тренировки.

ЛОРА ДИЗ, скелетонистка британской олимпийской сборной: Всё, что бы мы ни делали — тренировались, спали, ели, — происходило в пределах «пузыря». Но чувствовалось, что всё очень хорошо организовано.

Перед Олимпиадой Диз в Великобритании ушла на самоизоляцию. Чтобы продолжать тренировки вне спортзала, ей пришлось проявить изобретательность. Хотя Диз знает, чего ждать в Пекине, следующие несколько дней будут для неё наиболее напряжёнными.

ЛОРА ДИЗ: Я последние годы столько всего преодолела, чтобы оказаться здесь. И сейчас я пытаюсь делать всё как надо, чтобы всё-таки спокойно добраться до Пекина и не подхватить коронавирус.

В этом году просто попасть в олимпийский «пузырь» уже будет победой для спортсменов.

Селина Ван, CNN, Токио.

Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.