CNN: новые случаи COVID-19 выявляют даже в «олимпийском пузыре» в Пекине

В преддверии зимней Олимпиады в Пекине и китайского Нового года власти КНР спешно пытаются сдержать вспышки COVID-19, передаёт CNN. При этом новые случаи коронавируса выявляются как внутри, так и за пределами пекинского «олимпийского пузыря».

Зимние Олимпийские игры в Пекине и китайский Новый год будут уже на следующей неделе. Между тем Китай спешно пытается сдержать растущее число вспышек COVID. И, как ожидается, в ближайшие часы президент Международного олимпийского комитета будет присутствовать на мероприятиях в Пекине внутри системы «замкнутого цикла». Со мной на прямой связи из Гонконга корреспондент CNN Кристи Лю Стаут, которая сообщит нам подробности.



Кристи, рада вас видеть. Каковы последние новости по вспышке коронавируса как внутри системы «замкнутого цикла», так и за её пределами?



КРИСТИ ЛЮ СТАУТ, корреспондент CNN: Розмари, количество случаев COVID-19 растёт как внутри, так и за пределами пекинского «олимпийского пузыря». Так, несколько часов назад Оргкомитет олимпиады в Пекине сообщил о 15 новых случаях COVID-19, выявленных среди персонала. Однако также было добавлено, что 12 из этих случаев были выявлены на границе ещё до того, как люди вошли в «пузырь».



Ранее сегодня мы также получили информацию от местных органов здравоохранения, которые сообщили о пяти новых случаях локальной передачи COVID-19. Да, о пяти. Это совсем небольшое число случаев, но мы говорим о Китае с его нулевой терпимостью к COVID. А это означает, что сейчас проводятся массовые тестирования.



В Пекине два миллиона человек в районе Фэнтай прямо сейчас тестируют на COVID-19.

Там же вводится режим самоизоляции. Около 13 зданий в этом районе закрыты, а местным жителям запрещено покидать дома в течение 21 дня.



Пекинские власти также издали необычное предписание. Согласно их распоряжению, все жители города, если они в последние две недели приобретали лекарства против гриппа, жара, простуды, должны в обязательном порядке пройти тестирование на COVID-19. Предположительно они пытаются не допустить сокрытия людьми симптомов COVID-19, если таковые у граждан имеются. А если вы не согласны с этим распоряжением, то вас накажут: вам запретят путешествовать, вам запретят ходить в рестораны, которые у вас потребуют использовать работающее в Пекине медицинское мобильное приложение.



Это распоряжение вызвало очень гневную реакцию, которую мы наблюдали в сети и в китайских соцсетях. Приведу вам несколько примеров.



Вот слова одного разгневанного интернет-пользователя, который написал в Weibo следующее, цитирую: «Я не выходил из дома уже несколько месяцев и купил в сети китайские лекарства, а теперь моё медицинское приложение не работает».



Вновь отметим, что это медицинское приложение нужно использовать в Пекине, чтобы получить доступ к таким общественным местам, как супермаркеты и рестораны.



Давайте приведём слова другого интернет-пользователя. Ещё один пользователь Weibo написал следующее, цитирую: «Я купил лекарства пять дней назад — извините — 15 дней назад, теперь моё медицинское приложение не работает, у меня завтра рейс, а я не могу никуда ехать». Конец цитаты.



Розмари, это предписание об (обязательном. — ИноТВ) тестировании — повторюсь, тут речь идёт всего лишь о лекарствах от простуды — лишь подчёркивает нынешний уровень слежки и контроля в Китае, который придерживается политики нулевой терпимости к COVID. Розмари, передаю вам слово.



Да, он экстраординарен. С нами на прямой связи из Гонконга была Кристи Лю Стаут. Большое спасибо.



КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: Не за что.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.