Das Erste: призывы всё громче, а Германия никак не может определиться с бойкотом Олимпиады в Пекине

Немецкое правительство так и не выработало единую позицию в отношении бойкота Олимпийских игр в Китае, сообщает Das Erste. Ряд политиков, в частности министр внутренних дел и глава внешнеполитического ведомства Германии, отказались ехать в Пекин, но это индивидуальные инициативы. Берлин же продолжает отмалчиваться, хотя время поджимает и призывы принять решение звучат всё громче, рассказывает автор статьи Филипп Экштайн.

Через две недели в Китае начнутся Олимпийские игры, сообщает Das Erste. Ряд стран объявили им дипломатический бойкот. При этом немецкие власти продолжают отмалчиваться, хотя призывы принять решение звучат всё громче, рассказывает автор статьи Филипп Экштайн.

«Неизменно то, что мы как немецкое правительство согласовываем с нашими европейскими партнёрами вопрос того, как вести себя с Китаем в том, что касается Олимпийских игр. И этот процесс отнюдь не завершён», — заявил две недели назад канцлер Германии Олаф Шольц. С тех пор ситуация не прояснилась, отмечает Das Erste.

Тем временем министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая также ответственна за спорт, заявила, что сама лично не поедет в Пекин на Олимпиаду. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок приняла такое же решение. Но эти индивидуальные инициативы нельзя расценивать как позицию Берлина.

А время поджимает, отмечает Экштайн, ведь Игры начнутся уже через две недели. США ещё в начале декабря сообщили, что не отправят в Пекин представителей правительства. Американцы объясняют этот шаг своим недовольством ситуацией с правами человека в Китае, в частности притеснением уйгуров, а также демократических активистов и журналистов в Гонконге.

Великобритания, Канада, Япония и Австралия присоединились к дипломатическому бойкоту. Министр иностранных дел Дании также поддержал инициативу и выразил сожаление, что ЕС так и не смог выработать единую позицию по этому вопросу.

Теперь и Германия должна поддержать партнёров, призывает спикер фракции ХДС/ХСС по политике в области прав человека Михаэль Бранд: «Такая сильная страна, как Германия, самая сильная экономика в Европе, должна занять позицию в этом вопросе и не имеет права говорить, что мы прячемся за ЕС, за коронавирусом или ещё чем-то». По его словам, нельзя жертвовать правами человека в угоду рынку, ведь это похоже «на распродажу ценностей в отношениях с режимом, который становится всё агрессивнее и жёстче».

Левые же политики убеждены, что дипломатический бойкот ничего не даст. «С политической точки зрения бойкоты почти ничего не дают и в конечном счёте вредят только спорту. Я считаю, что спортсмены заслужили уважение и поддержку политиков», — заявил представитель левой фракции в бундестаге Андре Хан.