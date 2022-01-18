SCMP: WADA предупреждает олимпийцев о «допинге» в китайском мясе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортсменов, направляющихся на зимние Игры в Пекин, «проявлять крайнюю осторожность» во время питания. По словам организации, существует высокая вероятность, что в китайских мясных продуктах могут содержаться запрещённые вещества, в том числе кленбутерол, пишет South China Morning Post.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в очередной раз предупредило спортсменов, направляющихся на Олимпиаду в Пекин, «проявлять крайнюю осторожность» при употреблении в пищу мясных продуктов. Существует высокая вероятность, что они могут содержать запрещённые вещества, пишет South China Morning Post.

Представитель WADA призвал участников зимних Игр «есть только в местах, разрешённых организаторами соревнований». По словам чиновника, доподлинно известно, что мясо в Китае содержит низкий уровень стероидного кленбутерола, который даёт положительный результат при тесте на наличие стимуляторов в организме.

По словам издания, кленбутерол наделал много шума в СМИ в последние годы. Тесты многих спортсменов — от бойцов смешанных единоборств до кроссфитеров — давали положительный результат на запрещённое вещество, которое WADA классифицирует как «анаболический агент».

В 2011 году агентство выпустило заявление, в котором разъяснялось, что для этого вещества «не существует разрешённого предела». Вместе с тем представители организации признали, что «при определённых обстоятельствах наличие низкого уровня кленбутерола в образце спортсмена может быть результатом загрязнения пищевых продуктов».

Кленбутерол стимулирует сердце и центральную нервную систему, подобно адреналину и амфетаминам. В некоторых странах он по-прежнему разрешён для употребления. Но в США и ЕС он находится под запретом, в том числе для использования на животных, подчёркивает South China Morning Post.

Ранее немецкое национальное антидопинговое агентство предупредило своих спортсменов, что им следует «всеми силами» избегать китайского мяса и искать альтернативу, находясь в Поднебесной. В WADA посоветовали участникам соревнований питаться в олимпийской деревне, поскольку еда туда будет поступать из проверенных источников. Представители организации также напомнили, что ответственность несут организаторы зимних Игр.

Впрочем, употребление в пищу «загрязнённого» мяса не должно стать серьёзной проблемой для спортсменов в Пекине, поскольку они не смогут выйти за пределы широко разрекламированной «замкнутой системы управления Играми». Иными словами, посещение ресторанов, не входящих в «олимпийский пузырь», будет невозможно, поясняет издание.

В 2016-м Китайская ассоциация плавания сделала предупреждение двум пловцам, у которых выявили кленбутерол. В том же году расследование South China Morning Post показало, что свинину, содержащую запрещённое WADA вещество, продавали 27 точек розничной торговли по всему Гонконгу.