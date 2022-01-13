CNBC: «в полной боеготовности» — Китай в преддверии Олимпиады развернул решительную борьбу с «омикроном»

Китайские власти делают всё возможное, чтобы локальная вспышка «омикрон»-штамма коронавируса не помешала предстоящей пекинской Олимпиаде, передаёт CNBC. Как поведала корреспондент канала, расположенный всего в получасе езды от столицы КНР город Тиньцзянь, где были зафиксированы первые случаи заражения «омикроном» в Китае, уже поместили под «частичный локдаун». По данным CNBC, китайские чиновники подчёркивают, что иностранные гости зимних Игр будут, во избежание ухудшения ситуации, полностью изолированы от рядовых граждан.

Китай — в полной боевой готовности: смягчённые было после пика пандемии в начале 2020 года антикоронавирусные меры снова в силе.

ЮНИС ЮН, глава корпункта CNBC в Пекине: Для того чтобы попасть в Пекин, снова требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус. А Китай меж тем ведёт борьбу с первой для него местной вспышкой «омикрон»-штамма.

Практически все транспортные маршруты из соседнего портового города Tяньцзинь, который в соцсетях называют «линией фронта» в битве страны против «омикрон»-штамма, были заблокированы. Когда там подтвердились первые два случая заражения этим вариантом коронавируса, власти резко принялись за дело — и всего за два дня проверили на коронавирус все 14 миллионов населения города. С тех пор успели обнаружить ещё несколько десятков случаев, причём часть из них были зафиксированы в других регионах Китая, однако всё равно связаны с Тяньцзинем. Источник заражения неизвестен; неясно и то, сколько новый штамм уже здесь присутствует.

«Симптомы заражения «омикрон»-штаммом имеют не слишком тяжёлый характер, — разъясняет этот советник правительства по вопросам здравоохранения, — однако относиться к нему легкомысленно не стоит».

«Омикрон»-штамм стал испытанием для принятой в Пекине политики нулевой терпимости к коронавирусу. Поскольку до зимней Олимпиады остаётся всё меньше времени, город перешёл на режим повышенной бдительности: иностранные спортсмены и другие участники Игр будут размещены в полной изоляции от остальной страны — как утверждают чиновники, гости будут проживать в «замкнутом контуре» и их будут регулярно тестировать на коронавирус, причём даже в том случае, если они предпочтут провести 21 день на карантине, прибыв в страну без прививок.

С момента приезда в Китай и до момента выезда они не будут никак контактировать с широкой публикой — даже в случае дорожно-транспортных происшествий: в видеороликах, опубликованных полицией Пекина, жителям города велят не вмешиваться в аварии с участием олимпийских автомобилей и дожидаться прибытия официальных лиц. Во избежание распространения коронавируса зрителям олимпийских соревнований также будет запрещено выражать поддержку своим спортсменам.

Поскольку «омикрон»-штамм сейчас находится всего в получасе езды поездом от Пекина, режим частичного локдауна в Тяньцзине, по всей видимости, не будут отменять ещё довольно долго, дабы новый вариант не расстроил тщательные планы председателя КНР Си Цзиньпина.

ЮНИС ЮН: Власти Китая столкнулись в преддверии Олимпиады и ещё с одним вызовом для их жёсткой политики — им стал китайский Новый год. В этот праздник китайцы особенно активно путешествуют по стране, поскольку многие люди отправляются домой, чтобы повидаться с родными, — но в этом году власти призывают всех никуда не ездить. Шеп?

С прямым включением из Пекина — Юнис Юн.

Дата выхода в эфир 12 января 2022 года.